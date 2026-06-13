سرقة أحذية ومعدات المنتخب الإنجليزي في الولايات المتحدة الأمريكية

أكدت تقارير إعلامية، أن أحذية عدد من لاعبي المنتخب الإنجليزي ومعدات تدريب أساسية، تعرضت للسرقة من شاحنة كانت في طريقها إلى مقر إقامة المنتخب.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل سبورت” الإنجليزية أن المسروقات شملت أحذية تخص أبرز نجوم المنتخب، إلى جانب كرات البطولة الرسمية وبعض أدوات التدريب الرئيسية.

وتعرضت المعدات للسرقة خلال نقل الشحنة من ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا إلى مقر المنتخب الإنجليزي في قرية سوب لكرة القدم بولاية ميزوري، حيث يقيم الفريق لعدة أسابيع خلال البطولة.

وبحسب التقرير، فإن الشحنة كانت تحتوي على التجهيزات الكاملة الخاصة بالتحضيرات، بما في ذلك أدوات التحليل الفني، ولوحات توخيل التكتيكية، وطاولات التدليك، إلا أن جزءًا كبيرًا منهاا لم يصل إلى المعسكر.

وأشارت المصادر إلى أن الطاقم الفني فوجئ بأن المتبقي من الشحنة لا يتجاوز كرة واحدة.

وتشير التحقيقات الأولية إلى احتمالية تورط أفراد من بين السائقين الذين تم الاعتماد عليهم لنقل المعدات.

وفتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تواصلًا عاجلًا مع الشرطة المحلية في محاولة لاستعادة المسروقات وكشف ملابسات الحادث.

وكانت قرعة كأس العالم 2026 قد أوقعت منتخب إنجلترا في المجموعة الـ 12 رفقة منتخبات كرواتيا وغانا وبنما.