سر نضارة بشرة ياسمين عز يفجر الجدل.. وهذا ما قالته أمام الجميع (فيديو)

أثارت الإعلامية المصرية ياسمين عز موجة واسعة من الجدل والتفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات لافتة كشفت فيها عن سر نضارة بشرتها، خلال ظهور إعلامي حديث.

وخلال تقديمها برنامج “كلام الناس” عبر شاشة قناة “MBC مصر”، سألت إحدى المتابعات، ياسمين عز عن سر نظارة بشرتها، فردت الأخيرة بأسلوبها المعتاد الذي يجمع بين الطرافة والحدة والرسائل المبطنة: “الفلوس الكثير يا حبيبتي سر لمعتي… والراحة النفسية… أي حد يقولك غير كده كذاب”.

كما ردّت على تعليق إحدى المتابعات بأن زواجها سيجعلها “ترى الويل”، لتسخر ياسمين عز: “الحمد لله إن رأيك مش مهم”، قبل أن توجه رسالة حادة إليها قائلةً: “عمرك ما هتبقي زيي”، مؤكدةً رغبتها في تلقي أسئلة أكثر جديةً تتعلق بالنجاح والعمل وبناء الشخصية.

وأعاد نشطاء نشر صور قديمة للمذيعة الشهيرة بإثارة المواضيع الجدلية، مؤكدين صحة كلامها بالقول أن المال يصنع المعجزات فعلا، وأن مظهرها قبل وبعد الشهر مختلف للغاية، فيما اتهمها البعض بالمرض النفسي والنرجسية، وطالبوها بالانتباه لردودها لأن طريقتها مستفزة.

يُذكر أن ياسمين عز تقدّم برنامج “كلام الناس” عبر شاشة mbc مصر، وقد أثارت خلاله الكثير من الجدل بسبب حديثها عن علاقة الرجل بالمرأة، وضرورة خضوع الأخيرة لفرعونها بصوت شتوي.