سعداوي يقف على مدى جاهزية مراكز تصحيح البكالوريا

ترأس وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي يوم الخميس، ندوة وطنية عن بُعد. للوقوف على مدى جاهزية مراكز تصحيح امتحان شهادة البكالوريا.

وفي كلمته لرؤساء مراكز تصحيح الامتحان عبر الوطن، شدّد الوزير على ضرورة توفير الظروف المثلى للأساتذة المصحّحين. مؤكدا أن عملية التصحيح تقتضي جاهزية كاملة للمراكز طيلة فترة التصحيح.

وفي هذا السياق، وجّه الوزير رؤساء المراكز إلى الوقوف الميداني على مدى جاهزية المراكز التي سيشرفون عليها. والتنسيق المباشر والدائم مع مديري التربية، لمعالجة أي نقائص قد تُسجّل.

كما شدّد الوزير على أن “توفير الظروف الملائمة للمصححين، مسؤولية جماعية، تستوجب التجنّد الكامل لجميع المتدخلين”. مشيدا بـ”ما يبذله رؤساء المراكز والأساتذة المصححون من جهود لإنجاح هذه العملية”.

وإلى جانب عملية تصحيح امتحان شهادة البكالوريا، خُصّصت الندوة لبحث ملفات تتعلق بمسابقة توظيف الأساتذة، والامتحانات المهنية. إلى جانب التحضير للندوة الوطنية المقرّرة لتحضير الدخول المدرسي 2026-2027.