سعدي: انتهى عهد برمجة المقابلات عشوائيا وبِالتقسيط

قال اتحاد الكرة الجزائري، الإثنين، إن عهد برمجة مقابلات البطولة الوطنية بِطريقة عشوائية وجزئية، انتهى إلى غير رجعة.

جاء ذلك على هامش لقاء جمع الرّئيس الجديد لـ “الفاف” وليد سعدي بِرؤساء الأندية، بِمقرّ الهيئة بِدالي إبراهيم.

وقال اتحاد الكرة الجزائري: “سطّرنا الأجندة السنوية للمنافسة، وأبلغنا رؤساء الأندية بِالأمر. في خطوة تهدف إلى التخلّي عن الممارسات القديمة للبرمجة الجزئية، التي عطّلت استعدادات الفرق. ورحّب رؤساء الأندية بِهذه الخطوة، التي تسمح لهم بِالحصول على رؤية أكبر لِجدول الموسم، وهم مُلتزمون بِاحترامه”.

وظلّت البرمجة إحدى أكبر مساوئ رابطة الكرة المحترفة، على غرار الموسم الماضي الذي انطلق في أوت 2022 واختتمت فعّالياته في جويلية 2023!

وكان وليد سعدي قد أقدم مُؤخّرا على إقالة عبد الكريم مدوار، وتجميد نشاط رابطة الكرة المحترفة. وبِالمُقابل أسند إلى زميله العضو في المكتب الفيدرالي محمد الأمين مسلوق، مهمّة تسيير هذه الهيئة مُؤقّتا، إلى غاية اتّخاذ قرار جديد يخصّها.

ويبقى ما سطّره المكتب الفيدرالي لـ “الفاف” حبرا على ورق، بِدليل تأخير مباراة اتحاد سوف والضيف شباب بلوزداد بِيومَين، حيث بُرمجت بِتاريخ الـ 13 من أكتوبر الحالي.

وستكون رابطة الكرة المحترفة إحدى أهمّ ورشات الرّئيس الجديد لِاتحاد اللّعبة، على أن يكون ضبط أجندة لا تُغيّر تواريخها إلّا “الظروف القاهرة” امتحانا لِكفاءة وليد سعدي وفرقته.

مراكز التكوين أمر إجباري

في سياق آخر، طالب اتحاد الكرة رؤساء الأندية بِتشييد مراكز التكوين، لِتهيئة براعم اللّعبة القادرين على تمثيل المنتخبات الوطنية في المستقبل.

وقال اتحاد الرئيس سعدي إن تشييد مراكز التكوين أمر ضروري لِأندية حظيرة القسم الأوّل، انطلاقا من الموسم المقبل.

وأضاف أن الأندية التي تُحظى بِدعم الشركات الرّاعية، ستكون مُجبرة أكثر من غيرها على تشييد مراكز التكوين، وهي: مولودية الجزائر، وشباب بلوزداد، واتحاد العاصمة، وشبيبة القبائل، وشباب قسنطينة، ووفاق سطيف، ومولودية وهران، وشبيبة الساورة.

وأشادت “الفاف” بِالأندية التي لجأت قبل هذا القرار إلى تشييد مراكز التكوين، وحثّت الفرق “المُتأخّرة” على اقتفاء الأثر.