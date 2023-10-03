سعدي يُجمّد نشاط رابطة الكرة المُحترفة ويُقيل مدوار

أقدم الرّئيس الجديد لـ “الفاف” وليد سعدي، الثلاثاء، على تجميد نشاط رابطة الكرة المُحترفة مُؤقّتا.

جاء ذلك على هامش أوّل اجتماع للمكتب الفيدرالي لِاتحاد الكرة الجزائري، تحت إشراف الرّئيس الجديد وليد سعدي. بِمقرّ الهيئة بِدالي إبراهيم.

وقال اتحاد الكرة الجزائري في بيان له: “تطبيقا لِأحكام المادّتَين 14.2 و36.20 من النظام الأساسي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، تمّ تجميد نشاط رابطة الكرة المحترفة بِأثر فوري، حتّى انعقاد الجمعية العامّة المقبلة. وذلك بِسبب مُخالفة القوانين واللّوائح المعمول بها”.

وأضاف: “تحتفظ الفاف بِالحقّ في بدء إجراء عمليات تدقيق الحسابات، والرّقابة الإدارية لِرابطة الكرة المُحترفة”.

وبِما أن هذا القرار مُرادف لِإنهاء مهام رئيس الرّابطة عبد الكريم مدوار، فإن “الفاف” عيّنت محمد الأمين مسلوق بديلا له، حيث يُسيّر الهيئة لِفترة انتقالية (مُؤقّتة). عِلما أن مسلوق عضوا في المكتب الفيدرالي الجديد لِاتحاد الكرة الجزائري.

وبِخصوص مدوار، فقد فاز بِانتخابات رئاسة رابطة الكرة المحترفة في جوان من عام 2018، ثمّ بِعهدة ثانية شهر ديسمبر من عام 2021، وكان يُفترض أن تنتهي مهامه في سنة 2025.

ودخل مدوار مُؤخّرا سباق انتخابات “الفاف”، مُنافسا لِسعدي وإيغيل مزيان، لكن ملفّه رُفض.

ووجّه وليد سعدي انتقادات لاذعة إلى مدوار بعد فوزه بِمنصب رئيس “الفاف”، وأعاب عليه سوء تسييره للرابطة. على غرار البرمجة الكارثية، و”ظلم” بعض الأندية في تأهيل ملاعبها، والطريقة “البدائية” في تدوين بطاقات المباراة، وأمور أخرى سلبية.