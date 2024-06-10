-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

سعدي “يُدغدغ” خصومَه

علي بهلولي
  • 414
  • 0
سعدي “يُدغدغ” خصومَه
ح.م
وليد سعدي.

ندّد رئيس اتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي بِالأطراف المُناوئة لِشخصه وهيئته والمنتخب الوطني بِصفة عامّة.

وفي تصريحات إعلامية أدلى بها للتلفزيون العمومي الجزائري، من العاصمة الأوغندية كامبالا، وبعد فوز “الخضر” بِنتيجة (1-2)، قال سعدي: “يوجد أشخاص يتصيّدون خسارة المنتخب الوطني لِتَصفية الحسابات، ويستهدفون بِالدّرجة الأولى إسقاطي. سِمَتُهم إثارة الفوضى والبلبلة. أحسن ردّ عليهم هو الانتصار الثمين الذي حصده المنتخب الوطني اليوم في أوغندا. هو انتصار المجموعة وليس رئيس اتحاد الكرة. الجزائر ستبقى واقفة بِرِجالها، وستبقى دائما مُنتصرة، والحمد لله”.

ولم يكشف وليد سعدي عن هُوِّية “خصومه” الذين يصطادون في المياه العكرة، وبدا جليّا أن انتفاضة “مُحاربي الصّحراء” في كامبالا، جعلت المسؤول الأوّل في اتحاد مبنى دالي إبراهيم لِكرة القدم يفلت من عقاب شديد، كان يُحضّر له هؤلاء النّاقمون عليه.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. هذا هو الجناح الخاص بمبابي في مركز تدريب ريال مدريد

بالفيديو.. هذا هو الجناح الخاص بمبابي في مركز تدريب ريال مدريد

نجم باريس سان جيرمان السابق يهاجم مبابي

نجم باريس سان جيرمان السابق يهاجم مبابي

5 لاعبين جزائريين جدد أمام أوغندا وماندي قائدا

5 لاعبين جزائريين جدد أمام أوغندا وماندي قائدا

الدوري الجزائري في حاجة إلى التجربة الإنجليزية للقضاء على العنف

الدوري الجزائري في حاجة إلى التجربة الإنجليزية للقضاء على العنف

اللاعب بلعيد مطالب بدفع الشرط الجزائي للعب في الأهلي المصري

اللاعب بلعيد مطالب بدفع الشرط الجزائي للعب في الأهلي المصري

“الخضر” في أسوأ سيناريو والحل في انتفاضة أمام أوغندا

“الخضر” في أسوأ سيناريو والحل في انتفاضة أمام أوغندا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد