سعدي “يُدغدغ” خصومَه

ندّد رئيس اتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي بِالأطراف المُناوئة لِشخصه وهيئته والمنتخب الوطني بِصفة عامّة.

وفي تصريحات إعلامية أدلى بها للتلفزيون العمومي الجزائري، من العاصمة الأوغندية كامبالا، وبعد فوز “الخضر” بِنتيجة (1-2)، قال سعدي: “يوجد أشخاص يتصيّدون خسارة المنتخب الوطني لِتَصفية الحسابات، ويستهدفون بِالدّرجة الأولى إسقاطي. سِمَتُهم إثارة الفوضى والبلبلة. أحسن ردّ عليهم هو الانتصار الثمين الذي حصده المنتخب الوطني اليوم في أوغندا. هو انتصار المجموعة وليس رئيس اتحاد الكرة. الجزائر ستبقى واقفة بِرِجالها، وستبقى دائما مُنتصرة، والحمد لله”.

ولم يكشف وليد سعدي عن هُوِّية “خصومه” الذين يصطادون في المياه العكرة، وبدا جليّا أن انتفاضة “مُحاربي الصّحراء” في كامبالا، جعلت المسؤول الأوّل في اتحاد مبنى دالي إبراهيم لِكرة القدم يفلت من عقاب شديد، كان يُحضّر له هؤلاء النّاقمون عليه.