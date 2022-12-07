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رياضة

سعر لا يُصدَّق لِتذاكر مباراة فرنسا وإنجلترا

الشروق الرياضي
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سعر لا يُصدَّق لِتذاكر مباراة فرنسا وإنجلترا
الأرشيف

ارتفعت أسعار تذاكر مباراة منتخبَي فرنسا وإنجلترا لِكرة القدم بِشكل خرافي، في السوق السوداء.

وتُجرى هذه المباراة سهرة السبت المقبل، بِرسم ربع نهائي كأس العالم، نسخة قطر 2022.

وبلغ سعر التذكرة الواحدة في السوق السوداء رقم 10 آلاف جنيه استرليني (نحو 168 مليون سنتيم!)، استنادا إلى تقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الأربعاء. وأضافت أن “المُضاربين” نفخوا السعر بـ 28 مرّة عن الثمن الذي ضبطه مُنظّمو المونديال.

ويحتضن ملعب “استاد البيت” بِمدينة الخور القطرية أطوار هذه المباراة، وهو منشأة رياضية تتّسع لِنحو 69 ألف مُتفرّج.

وإذا كان منتخب فرنسا صاحب كأس العالم في نسختها الأخيرة بِروسيا عام 2018، فإن فريق إنجلترا بلغ نهائي بطولة أمم أوروبا 2020، وخسره داخل القواعد أمام إيطاليا.

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