سعيود ورخروخ يقفان على تقدم مشاريع النقل في ولاية معسكر

أجرى وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء، زيارة عمل إلى ولاية معسكر رفقة وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، بهدف متابعة مدى تقدم مشاريع البنية التحتية وتعزيز شبكة النقل بالولاية.

وحيب بيان لوزارة النقل، فإن الزيارة اُستهلت بعرضين مفصلين، قدم الأول منهما مدير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، حيث تطرق إلى وضعية شبكة الطرق والمنشآت الفنية، وبرامج الصيانة المقررة لعام 2026، إضافة إلى حصيلة المشاريع المنجزة بين سنتي 2020 و2025، ومستوى تقدم الدراسات والاحتياجات المستقبلية، خاصة ما تعلق بتطوير منشآت المطار وشبكة الطرق.

أما العرض الثاني، فقدمه مدير النقل الولائي، مدعومًا بفيديو توضيحي، تضمن تقييمًا لوضعية قطاع النقل في الولاية، وأداء المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، وحركية نقل البضائع، ووضعية محطات النقل البري الثلاث، بالإضافة إلى وضع شبكة السكك الحديدية، لاسيما الخط الرابط بين معسكر وسعيدة، وتقاطع خطوط السكة بالمحمدية، وكذا حالة مطار غريس والاحتياجات المتعلقة بالتكوين والرقابة التقنية في القطاع.

وفي كلمته عقب العرضين، عبّر وزير النقل عن شكره للسلطات المحلية على حفاوة الاستقبال والتنظيم المحكم، مثمنًا الديناميكية التي تشهدها الولاية في مجال تطوير مشاريع النقل بمختلف أنماطه، ومؤكدًا التزام القطاع بمواصلة دعم معسكر عبر عدة إجراءات من بينها:

منح 350 رخصة استثنائية لسيارات الأجرة الجماعية.

تدعيم المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري بعشر (10) حافلات جديدة.

برمجة رحلات مستقبلية انطلاقًا من مطار غريس، عقب دخول شركة الخطوط الجوية الداخلية حيز الخدمة، وذلك وفق نتائج الدراسات التقنية المتعلقة بقابلية استغلال المطار.

كما كشف الوزير عن استعادة قطاع السكك الحديدية لـ 12 قطارًا من نوع “كوراديا” من أصل 17، مع مواصلة صيانة القطارات المتبقية، مؤكدًا أن مشاريع الربط السككي ستمتد لتشمل مناطق الجنوب وصولًا إلى تندوف، في إطار رؤية وطنية شاملة لتطوير النقل بالسكك الحديدية.

وفي ختام المحطة الأولى من الزيارة، عاين الوزيران مشروع إنجاز منشأة فنية على مستوى الطريق الوطني رقم 4، بالنقطة الكيلومترية 410+700.

وأشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، رفقة وزير النقل، السعيد سعيود، على وضع النفق الأرضي الجديد حيز الخدمة عند مدخل مدينة المحمدية، بهدف إزالة الممر المستوي للسكة الحديدية بالنقطة الكيلومترية 184 وتقاطعها مع الطريق الوطني رقم 14.

ويُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تحسين انسيابية حركة المرور في المنطقة، حيث سيساهم النفق في تقليص الازدحام المروري وفك الخناق عن مدخل المدينة، إلى جانب ضمان سير القطارات بأمان بعد إزالة هذه النقطة التي كانت تمثل تقاطعًا خطيرًا بين الطريق وخط السكك الحديدية.

وقد أشرفت على المشروع الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (أنسريف)، بالتعاون مع شركة كوسيدار للمنشآت الفنية ومكتب الدراسات سيتيراي، ضمن مساعي الدولة لتحديث البنية التحتية لقطاع النقل.

ويندرج هذا المشروع ضمن البرنامج الوطني لإزالة الممرات المستوية على مستوى الخط الشمالي الرابط بين الجزائر العاصمة ووهران، والذي يتضمن 78 ممرا موزعة على 19 حصة. وقد انطلقت الأشغال في 56 ممرا ضمن 13 حصة، في حين ينتظر انطلاق الأشغال في الممرات المتبقية فور استكمال الإجراءات الإدارية المرتبطة بها.