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رياضة

سعيود يتفوّق على رونالدو وبن زيمة ومحرز وماني

علي بهلولي
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سعيود يتفوّق على رونالدو وبن زيمة ومحرز وماني
ح.م
متى تُشرق الشمس على أمير سعيود؟

نال اللاعب الجزائري أمير سعيود لقب الصّدارة في البطولة السعودية، مُتفوّقا على نجوم تزخر بهم هذه المنافسة على غرار كريستيانو رونالدو وكريم بن زيمة ورياض محرز وساديو ماني وفرانك كيسيي.

وحلّ متوسّط الميدان سعيود الأوّل، في جدول ترتيب اللاعبين الأكثر نجاحا من حيث المراوغات. وفقا لِأحدث تصنيف نشرته الرّابطة التي تُشرف على تنظيم البطولة السعودية.

ويحوز صانع ألعاب نادي الرّائد 71 مرواغة ناجحة، عِلما أن سعيود خاض 20 مباراة في البطولة السعودية هذا الموسم، من أصل 24 مواجهة.

وتموقع في الرّتبة الثانية اللاعب سالم الدوسري جناح نادي الهلال، بِرصيد 66 مراوغة ناجحة.

ويبقى التساؤل قائما عن سرّ تهميش أمير سعيود، وعدم استدعائه لِودّيتَي المنتخب الوطني أمام بوليفيا وجنوب إفريقيا.

وإذا كان النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش قد صرّح في الأيّام القليلة الماضية، بِأن عدم جلبه لِيوسف بلايلي وسفيان فغولي، مرّده رغبته في تجريب عاصر أُخرى تنشط في خطّ الوسط، أبرزهم ياسين براهيمي. فلماذا لم يستفد ابن ولاية قالمة من هذه الفرصة؟ هذا إذا كان التقني السويسري هو فعلا مَن ضبط قائمة اللاعبين!

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التعليقات
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  • nermal

    اللاعبون المذكورون لم يراوغوا منذ فترة طويلة، أبرزهم محرز أو رونالدو على سبيل المثال.

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