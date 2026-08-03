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الجزائر

سعيود يعقد جلسة عمل مع البعثة الدبلوماسية الجزائرية في روما

الشروق أونلاين
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سعيود يعقد جلسة عمل مع البعثة الدبلوماسية الجزائرية في روما

عقد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الإثنين، جلسة عمل موسعة مع أعضاء البعثة الدبلوماسية بسفارة الجزائر في العاصمة الإيطالية روما.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، خُصصت الجلسة لاستعراض عدد من الملفات والقضايا ذات الصلة المباشرة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

وشهد الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الأهمية المشتركة، في إطار تعزيز التنسيق ومتابعة الملفات المرتبطة باختصاصات القطاع، بما ينسجم مع جهود تطوير الأداء وتحسين الخدمات.

وصباح أمس الأحد، حلّ سعيود، بالعاصمة الإيطالية روما، في إطار زيارة عمل رسمية، مرفوقا بوفد رفيع المستوى.

ويعقد الوزير، خلال هذه الزيارة، لقاء مع نظيره الإيطالي، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وإيطاليا في المجالات ذات الصلة باختصاص القطاع.

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