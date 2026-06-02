سعيود يغادر فرنسا عائدا إلى الجزائر

غادر وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود يوم الثلاثاء، التراب الفرنسي عائدا إلى الجزائر. عقب اختتام زيارة العمل التي قام بها على رأس وفد هام رفيع المستوى إلى فرنسا.

وكان في توديع الوزير سعيود بمطار “باريس-لو بورجي”، نظيره وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، حسب ما أشار إليه بيان للوزارة.

وحلّ سعيود بالعاصمة الفرنسية يوم الإثنين 1 جوان، بدعوة من نظيره الفرنسي. عقب الزيارة التي قام بها هذا الأخير إلى الجزائر يومي 16 و17 فيفري 2026.

وعقد وزير الداخلية الجزائري مساء الإثنين، جلسة عمل موسّعة رفقة نظيره الفرنسي، ضمّت وفدي البلدين.

وسمحت جلسة العمل، حسب ما ذكره بيان سابق للوزارة، بتناول عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام الثنائي، لاسيما تلك المرتبطة بمجالات اختصاص القطاعين.