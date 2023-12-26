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الجزائر

سفير جديد للجزائر لدى أنتيغوا وباربودا

الشروق أونلاين
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سفير جديد للجزائر لدى أنتيغوا وباربودا
أرشيف
الخارجية الجزائرية

وافقت حكومة أنتيغوا وباربودا على تعيين ياسين حاجي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر، مع الإقامة بكاراكاس عاصمة فنزويلا، حسب ما ذكره بيان للخارجية يوم الثلاثاء.

وأصبحت أنتيغوا وباربودا دولة مستقلة تابعة لدول الكومنولث التابعة للتاج البريطاني منذ 1 نوفمبر 1981. وهي أرخبيل من الجزر في البحر الكاريبي يبلغ عدد سكانها نحو 100 ألف نسمة.

ويتحدث سكان هذا البلد اللغة الإنجليزية إلى جانب الإسبانية ولغات محلية. وهي تبعد مسافة 900 كيلومتر عن العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

والسفير فوق العادة، هي المرتبة الدبلوماسية الأعلى بين مراتب السفراء. وتمنح للدبلوماسيين المكلّفين بمهام خاصة لبلدانهم لدى بلدان أخرى أو منظمات دولية، مع تخويلهم صلاحيات أوسع.

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