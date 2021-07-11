سكان عدة بلديات بالعاصمة ينتفضون

من الاحتجاج طلبا للسكن إلى الاحتجاج على مياه الشرب

تتواصل أزمة الماء في بلديات بالعاصمة ما جعل سكانها ينتفضون ويطالبون بتحرك المسؤولين وعدم تجاهل مدى المعاناة التي يعيشونها من دون مياه الشرب.

وفي نفس الموضوع، قرر سكان باب الوادي وزغارة تنظيم وقفة احتجاجية بسبب انقطاع الماء منذ 5 أيام مطالبين بتطبيق البرنامج الاستعجالي المتمثل في إطلاق الماء في الحنفيات يوما بيوم، موضحا أحد المواطنين المشاركين في الاحتجاج أن الصهاريج التي ترسلها البلدية لا تكف لتلبية حاجيات سكان أحياء باب الوادي المتضررة من المشكل.

عدم تطبيق البرنامج الاستعجالي بباب الوادي وزغارة ووادي قريش

عبر بعض سكان باب الوادي، وادي قريش وحي زغارة عن استيائهم من تجاهل شركة سيال للمعاناة التي يعيشونها مع جفاف حنفياتهم منذ 5 أيام، حيث وجهوا نداءات كثيرة وتساؤلات حول اللا عدل في توزيع الماء فهناك أحياء تطبق فيها البرنامج الاستعجالي وأحياء ينقطع عندهم الماء لأيام، الأمر الذي استفزهم وجعلهم يقررون الخروج إلى الشارع للاحتجاج وإيصال صوتهم إلى المسؤولين علهم يستجيبون لمطلبهم الوحيد وهو تطبيق البرنامج على جميع الأحياء بصفة منتظمة.

وصرحت مواطنة من باب الوادي في اتصال مع الشروق أن الماء يطلق عندهم يوما بيوم من السادسة صباحا إلى الثانية زوالا وأحياء أخرى يستهلكونه من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء وهناك أحياء يأتيهم الماء يوما بيومين وأحياء أخرى تستفيد من الماء يوميا بلا انقطاع خاصة الذين يسكنون في فيلات، كما أن القاطنين في الطوابق الأرضية لا يعانون من أزمة المياه مثلما تعاني العائلات التي تسكن في الطوابق العلوية. وتساءلت مواطنة تسكن في عمارة ببلدية وادي قريش كيف أنهم يستفيدون من الماء يوما بيوم من السابعة والنصف صباحا إلى الثانية والنصف زوالا وهناك فيلات بنفس الحي لا ينقطع الماء في حنفياتهم.

.. عمارات بالشراقة تستفيد من الماء أسبوعيا

وبهذا الخصوص أوضحت مواطنة تقطن بحي عمارة ببلدية شراقة أنه في بداية الأزمة كان يطبق عليهم البرنامج الاستعجالي وفعلا كانوا يستفيدون من مياه الشرب يوما بيومين من السادسة مساء إلى السادسة صباحا ومؤخرا أصبحت حنفياتهم تجف مدة أسبوع ليتم إطلاق الماء فيها من الواحدة بعد منتصف الليل إلى الخامسة صباحا فضلا عن وصولها إلى الطابق الثالث، أين تسكن قطرات فقط، الأمر الذي جعل والدها يشتري مضخة بقيمة 8 ملايين سنتيم ليتمكن الماء من الوصول إلى منزله.

وأوضحت المتحدثة أنه لم يستطيعوا إعطاء تفسير للوضعية التي يعيشونها مشيرة إلى أن سكان عمارات بنفس الحي يستفيدون من البرنامج الاستعجالي بانتظام، وعندما يتصلون بشركة سيال تعدهم هذه الأخيرة بالتكفل بالمشكل وفعلا تؤكد المواطنة أنه يتم إطلاق الماء غير أنه يعود المشكل إلى ما كان عليه في اليوم التالي.

.. عين البنيان.. 10 أيام من دون ماء

تستمر معاناة سكان بلدية عين البنيان إلى يومنا، فهناك أحياء يعيشون جفافا منذ 10 أيام، ما جعلهم يتذمرون من لا مبالاة مسؤولي سيال، حسب تصريح إحدى المواطنات التي أكدت أنه رغم الشكاوى الكثيرة التي رفعوها على مستوى الشركة غير أنه إلى يومنا يعانون واضطروا إلى شراء صهاريج الماء لتنظيف المنزل أما من أجل الشرب فقد أثقلت قوارير المياه المعدنية كاهلهم خاصة بعد رفع ثمنها مؤخرا.