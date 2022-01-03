-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

سكيكدة: وفاة 3 حراقة وفقدان 8 آخرين في انقلاب قارب صيد

س.م
  • 42
  • 0
سكيكدة: وفاة 3 حراقة وفقدان 8 آخرين في انقلاب قارب صيد
أرشيف

لقي 3 أشخاص مصرعهم وفقد 8 آخرين، الاثنين، كانوا بصدد الهجرة غيـر الشرعية اثر انقلاب قارب صيد بمنطقة أخراس بشاطيء بن الزويت ببلدية كركرة ولاية سكيكدة.

وحسب إذاعة سكيكدة “تدخل،صبيحة اليوم، أعوان الحماية المدنية لسكيكدة، من أجل عملية إنقاذ مجموعة من الحراقة انقلب بهم قارب للصيد بمنطقة أخراس بشاطيء بن الزويت ببلدية كركرة”.

وأضافت “حسب المعلومات الأولية فإن قارب الصيد كان يضم 11 شخصا، حيث تم انتشال الى حد الساعة 03 جثث، فيما لا يزال 08 مفقودين و العملية متواصلة”.

مقالات ذات صلة
اليابان.. العمل على إنتاج لقاح يقي من كورونا مدى الحياة

اليابان.. العمل على إنتاج لقاح يقي من كورونا مدى الحياة

مساعي لتصنيف الشعر الملحون ويناير في قائمة التراث العالمي

مساعي لتصنيف الشعر الملحون ويناير في قائمة التراث العالمي

هذا ما قاله مغني راب شهير بشأن احتفال المسلمين بالعام الجديد!

هذا ما قاله مغني راب شهير بشأن احتفال المسلمين بالعام الجديد!

ما حقيقة الداعية الآلي بالإمارات العربية المتحدة؟

ما حقيقة الداعية الآلي بالإمارات العربية المتحدة؟

ألمانيا تسحب ترشيح مؤرخ “إسرائيلي” لأرفع أوسمتها

ألمانيا تسحب ترشيح مؤرخ “إسرائيلي” لأرفع أوسمتها

هكذا رد ريان على “ذبابة مخزنية” اتهمته بتلقي الأموال من الجزائر

هكذا رد ريان على “ذبابة مخزنية” اتهمته بتلقي الأموال من الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد