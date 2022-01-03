سكيكدة: وفاة 3 حراقة وفقدان 8 آخرين في انقلاب قارب صيد

لقي 3 أشخاص مصرعهم وفقد 8 آخرين، الاثنين، كانوا بصدد الهجرة غيـر الشرعية اثر انقلاب قارب صيد بمنطقة أخراس بشاطيء بن الزويت ببلدية كركرة ولاية سكيكدة.

وحسب إذاعة سكيكدة “تدخل،صبيحة اليوم، أعوان الحماية المدنية لسكيكدة، من أجل عملية إنقاذ مجموعة من الحراقة انقلب بهم قارب للصيد بمنطقة أخراس بشاطيء بن الزويت ببلدية كركرة”.

وأضافت “حسب المعلومات الأولية فإن قارب الصيد كان يضم 11 شخصا، حيث تم انتشال الى حد الساعة 03 جثث، فيما لا يزال 08 مفقودين و العملية متواصلة”.