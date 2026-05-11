سلالات مواشي الجلفة.. ثروة رعوية تصارع من أجل البقاء

مساع من محافظة السهوب لتجديد بنك معطياتها

تعد ولاية الجلفة من أهم الولايات الرعوية في الجزائر، حيث ارتبط اسمها منذ عقود طويلة بتربية الماشية وإنتاج السلالات المعروفة بجودتها وقوتها وقدرتها الكبيرة على التأقلم مع طبيعة السهوب والمناخ شبه الجاف.

وتملك المنطقة ثروة حيوانية معتبرة جعلتها قبلة للموالين والتجار من مختلف ولايات الوطن، خاصة مع الشهرة الواسعة التي حققتها بعض السلالات المحلية في الأسواق الوطنية.

ومن بين أبرز هذه السلالات، تبرز سلالة أولاد جلال التي تعد من أشهر السلالات الجزائرية وأكثرها انتشارا، لما تتميز به من بنية قوية ولحم ذي جودة عالية، إضافة إلى سلالة “الرامبي” التي اشتهرت بإنتاجها الجيد للصوف وقدرتها على التأقلم مع الظروف الطبيعية الصعبة، كما تضم الجلفة سلالات أخرى أقل انتشارا لكنها تحمل قيمة وراثية مهمة، على غرار سلالة تعظميت والسلالة العربية، التي ما تزال بعض العائلات الرعوية تحافظ عليها رغم التحديات المتزايدة.

غير أن هذه الثروة الحيوانية بدأت في السنوات الأخيرة تواجه عدة مخاطر تهدد استمرارها، أبرزها اختلاط السلالات نتيجة تنقل الموالين بين مختلف المناطق والأسواق، ما أدى إلى فقدان الكثير من المواصفات الأصلية التي كانت تميز أغنام الجلفة، ويرى مختصون في المجال الفلاحي أن غياب التأطير المنظم لعمليات التزاوج والتكاثر ساهم بشكل مباشر في تراجع نقاء بعض السلالات، إضافة إلى تأثير التغيرات المناخية وندرة المراعي وارتفاع تكاليف التربية.

كما عبر العديد من الموالين عن تخوفهم من اندثار بعض السلالات المحلية مستقبلا، خاصة تلك التي أصبحت نادرة الوجود، مؤكدين أن الحفاظ على هذه السلالات لا يرتبط فقط بالجانب الاقتصادي، بل يمثل أيضا حماية لتراث رعوي وثقافي عُرفت به منطقة السهوب منذ أجيال.

وفي هذا الإطار، تعمل محافظة السهوب بالتنسيق مع بعض الهيئات الفلاحية والموالين على البحث عن حلول عملية للحفاظ على السلالات المحلية، من خلال تشجيع التربية الموجهة، وإنشاء برامج لحماية الأنساب الأصلية، إضافة إلى توعية المربين بأهمية المحافظة على الخصائص الوراثية للماشية كما يطالب مهنيون بضرورة إنشاء بنوك جينية ومراكز متخصصة لمتابعة السلالات النادرة وضمان استمراريتها للأجيال القادمة، ويبقى الحفاظ على سلالات الجلفة مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود المربين والسلطات والخبراء، حتى تستعيد هذه الثروة الحيوانية مكانتها وتواصل لعب دورها الاقتصادي والاجتماعي داخل المنطقة وخارجها.