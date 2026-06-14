سلطة الانتخابات تصدر بيانا هاما بخصوص تمويل الحملات الانتخابية

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم الأحد، 14 جوان، بيانا بخصوص الارسال الأولي لوصولات الهبات المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 2 جويلية.

وذكرت لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية التابعة للسلطة، أنه يتعين على الأمين المالي للحملة الانتخابية للقائمة المترشحة، أن يسلم نسخة من الوصل للواهب ويرسل فورا نسخة منه الى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية عبر البريد الالكتروني المخصص للغرض.

كما ذكرت اللجنة بوجوب القيام بذلك أنيا من طرف الأمناء الماليين للحملة الانتخابية بالإضافة الى ضم كل الوصلات الى الملف الكامل لحساب الحملة الانتخابية الذي يودع لدى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.