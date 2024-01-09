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رياضة

سليماني “يهرب” بِكرسي الصّدارة وعمّورة يُمسك بِبن الشيخ

علي بهلولي
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سليماني “يهرب” بِكرسي الصّدارة وعمّورة يُمسك بِبن الشيخ
ح.م

عمّق اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني مساء الثلاثاء، الفارق في صدارة هدّافي المنتخب الوطني.

وبِهزّه الشّباك ضدّ البورندي، رفع القنّاص سليماني غلّته إلى 46 هدفا بِزيّ “مُحاربي الصّحراء”. مُتقدّما في الرّيادة بِفارق 10 أهداف عن الوصيف عبد الحفيظ تاسفاوت.

وزحف صاحب الرّتبة الثالثة الجناح رياض محرز نحو مركز الوصافة، مُقتربا كثيرا من تاسفاوت، بعد تسجيله هدفا ضدّ البورندي. حيث يملك رصيد 31 هدفا.

وأوشك صاحب المركز السادس المهاجم بغداد بونجاح، أن يُصاحب الأسطورتَين الأخضر بلومي ورابح ماجر، بعد أن وقّع هدفا في مرمى البورندي، وبات يجمع 27 هدفا. مُتخلّفا بِفارق توقيع واحد فقط عن بلومي وماجر، المُتموقعَين في الرّتبة الرابعة.

وأضاف المهاجم محمد الأمين عمّورة هدفا سادسا إلى رصيده، مُلتحقا بِكلّ من علي بن الشيخ وموسى صايب ونسيم أكرور وعنتر يحي ومنصور بوتابوت.

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