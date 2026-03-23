“سنرد بالمثل”.. إيران تُحذر من قصف شبكات الكهرباء

قال الحرس الثوري، ​إن إيران سترد على ‌أي هجوم يستهدف قطاع الكهرباء لديها من خلال استهداف محطات توليد الكهرباء في الكيان الصهيوني.

وقال الحرس الثوري -في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية إن طهران عازمة على الرد على أي تهديد بمستوى الردع الذي يمثله، مضيفا “إذا قصفتم شبكات الكهرباء، فسنقصف شبكات الكهرباء”.

ونفى البيان اتهامات أمريكية بشأن اعتزام الحرس مهاجمة محطات تحلية المياه، وقال: “ادعى الرئيس الأمريكي ⁠الكاذب أن الحرس الثوري ⁠يعتزم مهاجمة محطات تحلية المياه وإلحاق أضرار بشعوب دول المنطقة”.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت ​باستهداف محطات ​الطاقة ⁠الإيرانية إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز بالكامل ​أمام جميع السفن في ​غضون ⁠48 ساعة.

