سوناطراك تطلق المنصة الرقمية “تكلّم” للتبليغ عن الفساد

أطلق مجمع سوناطراك منصة إبلاغ رقمية تسمى “سوناطراك الامتثال ضد الفساد والرشوة: “تكلم /SPEAKUP”، في خطوة منها لمكافحة الفساد والرشوة .

وجاء في بيان المجمع، الأحد، أن منصة الإبلاغ “SPEAKUP” “تكلم” آلية تبليغ وتنبيه تندرج في إطار مقاربة استباقية اعتمدتها سوناطراك، مستندة في ذلك للمعيار إيزو 37001 المتعلق بمنظومة إدارة مكافحة الفساد والرشوة.

وأضاف البيان أن منصة “الامتثال ضد الفساد والرشوة في سوناطراك: “” SPEAKUP أول منصة رقمية للإبلاغ عن أفعال الفساد والكشف عنها على المستوى الوطني.

كما أوضح البيان أنه تم تطوير هذه المنصة بمعايير وأدوات آمنة، بشكل يسمح للموظفين والزبائن وذوي المصلحة الآخرين بالإبلاغ بشكل آمن عن التصرفات غير القانونية أو غير المشروعة الخطرة وفقا للقوانين والنظم المعمول بها، وكذا عن كل انتهاك لسياسة ومدونة قواعد السلوك لمكافحة الفساد والرشوة بـسوناطراك.

وتابع البيان تتوافق منصة “SPEAKUP” الرقمية بشكل تام مع توجيهات منظومة إدارة التنبيهات لمعيار إيزو 37002 المعتمد من قبل سوناطراك والذي يضمن حماية هوية الأشخاص المبلغين كما يضمن أمن وسرية المعلومات المتعلقة بالتبليغات.

تهدف سوناطراك من خلال إنشاء منصة “SPEAKUP”، لتسهيل الإبلاغ الصادق عن أعمال الفساد والرشوة، وتعزز مكافحتها للفساد، وتؤكد مجددا التزامها بإرساء مبادئ الشفافية والانصاف والنزاهة والحفاظ على المصلحة الاقتصادية والعامة.