سوناطراك تعلن عن اكتشاف نفطي هام في محيط تقرت

أعلنت شركة سوناطراك، الثلاثاء، عن اكتشاف هام جديد للنفط والغاز بغرب عقلة الناصر في محيط تقرت شرق 1، والواقع شمال حقل حاسي مسعود. مؤكدة الإمكانيات النفطية الهامة لمنطقة تقرت وانها تعتزم تسريع تطوير هذا القطب لزيادة الإنتاج الوطني.

وحسب بيان للشركة فإن “تقييم الإنتاج، الذي أجري بشكل رئيسي على الطبقات الترياسية، نفطا وغازا مصاحبا بمعدلات تدفق قدرها 5094 برميل / يوم من النفط و 582 185 متر مكعب / يوم من الغاز”.

وأضاف “قدرت الكميات المحتواة من النفط الخام (مؤكد + محتمل)، قبل حفر بئر الترسيم غرب عقلة الناصر-2 (WOEN-2)، بـ 546 مليون برميل”.

وأوضح “قد سمحت النتيجة الإيجابية لهذا البئر بإعادة تقييم هذه الأحجام لترتفع إلى 961 مليون برميل، مع مساهمة بئر الترسيم غرب عقلة الناصر-2 (WOEN-2)، قدرها 415 مليون برميل”.

بيان سوناطراك

بتاريخ 22 مارس 2022، أنجزت سوناطراك بنجاح بئر ترسيم، غرب عقلة الناصر-2 (2-WOEN) في محيط تقرت شرق 1، الواقع شمال حقل حاسي مسعود.

وقد سمح بئر الترسيم، غرب عقلة الناصر-2 WOEN-2))، الواقع على بعد حوالي عشرين كيلومترًا من منشآت المعالجة في غورد العمار، بتأكيد الامتداد شمالاً لاحتياطي حقل النفط الخام لعقلة الناصر، والمكتشف في مكامن الطبقات الترياسية السفلى والحجر الرملي الاردوفيسي لورقلة. كما أكدت هذه البئر ارتفاعات مفيدة تبلغ 15 و13 مترًا على التوالي في الطبقات الترياسية والاردوفيسية.

وقد منح تقييم الإنتاج، الذي أجري بشكل رئيسي على الطبقات الترياسية، نفطا وغازا مصاحبا بمعدلات تدفق قدرها 5094 برميل / يوم من النفط و 582 185 متر مكعب / يوم من الغاز.

قدرت الكميات المحتواة من النفط الخام (مؤكد + محتمل)، قبل حفر بئر الترسيم غرب عقلة الناصر-2 (WOEN-2)، بـ 546 مليون برميل.

وقد سمحت النتيجة الإيجابية لهذا البئر بإعادة تقييم هذه الأحجام لترتفع إلى 961 مليون برميل، مع مساهمة بئر الترسيم غرب عقلة الناصر-2 (WOEN-2)، قدرها 415 مليون برميل. فضلا عن الطبقات الترياسية التي تعتبر هدفا قيد التطوير في هذه المنطقة، يعتبر مكمن الحجر الرملي الاردوفيسي منطقة نفطية ناشئة وهو، في الوقت الحالي، موضوع دراسات عديدة وجهود استكشافية هامة لتقييم إمكانياته.

تؤكد سوناطراك، بهذا الاكتشاف، الإمكانيات النفطية الهامة لمنطقة تقرت وتعتزم تسريع تطوير هذا القطب لزيادة الإنتاج الوطني.

كما تعلن سوناطراك عن نجاحها خلال شهر مارس الجاري في تقييم بئر الاستكشاف أولاد سيدي الشيخ-1 (OSC-1) في محيط العوابد، الواقع في ولاية البيض على بعد حوالي 158 كم غرب حاسي الرمل.

وقد كشفت بئر الاستكشاف أولاد سيدي الشيخ -1 (OSC-1) عن وجود نفط خام وغاز مصاحب في مكمن طبقات لياس الكربونية . تقييم الإنتاج الذي تم إجراؤه على هذا المكمن اعطى نفطا خاما وغازا مصاحبا بمعدلات تدفق بلغت 925 برميل/ يوم من النفط و6456 متر مكعب / يوم من الغاز.

ستعزز نتائج هذه البئر الإمكانات النفطية للمنطقة الجيولوجية لناحية البنود وستسمح مستقبلا، ببروز قطب جديد للمحروقات شمال حاسي الرمل، والذي سيتم تأكيده من خلال حفر العديد من الآبار بالأماكن التي تم تحديدها وترسيمها بهذه المنطقة وكذا أشغال ترسيم الاكتشافات التي أنجزت لتحديد حجم الاحتياطيات.

سوناطراك وايني تعلنان عن اكتشاف هام للنفط

ويوم 20 مارس 2022، أعلن مجمع سوناطراك، الأحد، عن نجاحه في حفر أول بئر استكشافي بحوض بركين، وهذا بالشراكة مع إيني الإيطالية.

وحسب بيان لسوناطراك فقد نجح المجمع رفقة شريكه “إيني” في حفر أول بئر استكشافي HDLE-1 في محيط الاستكشاف زملة العربي الواقع بحوض بركين.

وجاء في البيان “قد كشف بئر الاستكشاف HDLE-1، المتواجد على بعد حوالي 15 كيلومترًا من المنشآت الحالية للمعالجة والتابعة لناحية بئر ربع شمال، عن اكتشاف هام من النفط الخام. وخلال مرحلة اختبارات الإنتاج، حققت هذه البئر مقدار 46.4 م 3 / ساعة (ما يعادل 7000 برميل / يوم) من النفط ومقدار 140 ألف متر مكعب / يوم من الغاز المصاحب. كما تشير التقديرات الأولية إلى أن هذا الاكتشاف يحتوي على ما يقرب من 140 مليون برميل من النفط الخام”.

وأكد المصدر ذاته أن سوناطراك تخطط وإيني لحفر بئر ثانية(HDLE-2) خلال شهر أفريل 2022، بغرض تقييم حجم الاكتشاف الذي يمتد الى الرقعة المجاورة سيف فاطمة 2 (التي تجري اشغال الاستكشاف بها من قبل سوناطراك وإيني كذلك).

وتعمل سوناطراك وإيني بتعاون وثيق على تسريع وتيرة مرحلة الإنتاج لهذا الاكتشاف الجديد من خلال عملية “المسار السريع”. فمن المقرر بدء الإنتاج خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022.

للإشارة، تعتبر HDLE-1 كأول بئر تدخل ضمن حملة استكشاف تشتمل حفر خمسة (05) آبار في المنطقة الشمالية من حوض بركين.

ويقع محيط زملة العربي في منطقة حوض بركين، على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب شرق حاسي مسعود. وهو موضوع عقد بحث واستغلال تمتلك فيه سوناطراك 51% من الحصص بينما تمتلك إيني النسبة المتبقية والبالغة 49%.