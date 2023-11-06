سيارات “جيلي” رسميا في الجزائر بداية من 249 مليون!

حدد متعامل السيارات “جيلي الجزائر” رسميا أسعار مركباته والتي ستكون بمتناول الزبائن عبر الوطن، خلال الأيام القليلة المقبلة، بداية من 249.5 مليون سنتيم.

وتكشف وثيقة خاصة بشركة “جيلي الجزائر” اطلعت عليها “الشروق”، أن سعر سيارة جيلي المعروضة في الجزائر سيكون ابتداء من 249.5 مليون سنتيم، ويتعلق الأمر بمركبة “جي إيكس3 برو جي سي بي ڨي أم”، في حين سيعادل سعر سيارة “جي إيمس 3 پرو جي أف بي ڤي أ” 278.5 مليون سنتيم.

وبخصوص سيارات كولراي، سيتراوح سعرها بين 336.2 مليون سنتيم لمركبات “جي أل 1.5 تي دي دي سي تي بي ڤي أ” بدون سقف، و363.5 مليون سنتيم لسيارات جي كا 1.5تي دي دي سي تي بي ڤي أ” و389.5 مليون سنتيم لسيارات جي أف 1.5 تي دي دي سي أ بي ڤي أ، و404 مليون سنتيم لسيارات جي أف بلوس 1.5 تي دي دي سي تي بي ڤي أ، رمادية فاتحة.

وبخصوص الألوان المتوفرة للمركبات، فستكون متوفرة بالنسبة لـ “جي 3 إيس برو” بالأبيض والرمادي والأزرق والذهبي والأحمر، أما بالنسبة لكولراي، فستكون متوفرة بالأبيض والرمادي القاتم والازرق والأحمر.