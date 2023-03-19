سيارات فيات.. “الموديلات” والأسعار

تسويق 50 ألف مركبة والطلبات إلكترونيا.. "الشروق" تنشر التفاصيل:

شرعت فيات الجزائر رسميا في استقبال طلبات المواطنين على سياراتها المستوردة إلى الجزائر، بمعدل تسويق ما بين 6 آلاف و 10 آلاف سيارة شهريا وإغراق السوق بـ 50 ألف مركبة قبل نهاية السنة، وأكد مسؤولو فيات أن بداية تسويق أول سيارة شهر مارس يأتي تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي التزم بالقضاء نهائيا على أزمة السيارات، بتموين السوق بمركبات بمعايير عالمية وخلق صناعة حقيقة.

وعرضت فيات، صباح الأحد بفندق الشيراتون بالعاصمة، 6 موديلات من العلامة الإيطالية، والتي سيتم تسويقها في 30 نقطة بيع معتمدة عبر الوطن، مع فتح منصة الكترونية لاستقبال طلبات المواطنين، لضمان الشفافية ومواجهة الضغط الكبير بعد سنوات من الندرة.

وبخصوص الموديلات والأسعار، كشف المدير التنفيذي لمجمع ستيلانتيس بالجزائر، حكيم بوطهرة، أن فيات الجزائر اختارت تسويق 3 موديلات سياحية وهي فيات 500 وفيات 500 إكس وفيات تيبو، بالإضافة إلى 3 موديلات نفعية وهي فيات دوبلو وفيات سكودو وفيات دوكادو، لتلبية مختلف احتياجات الزبائن.

وأضاف حكيم بوطهرة أن سيارة فيات 500 الهجينة بمحرك 1 لتر وبقوة 70 حصان ستعرض بنسختين، وسيكون سعر النسخة الأولى من فيات 500 الهجينة بـ 2635000 دينار جزائري باحتساب كل الرسوم بما فيها رسم تسجيل السيارات الجديدة، أما الطراز الثاني فسيكون سعره ابتداء من 2935000 دج.

وكشف أن النوع الثاني وهو فيات 500 إكس، مزودة بمحرك بنزين بسعة 1.4 لتر بقوة 140 حصان وعلبة من 6 سرعات، سيسوق أيضا بنسختين، حيث حدد سعر النسخة الأولى “كويت” بـ 3790000 دج، أما النسخة الثانية “كلوب” من هذا الموديل فيكون سعرها ابتداء من 4060000 دج.

وبخصوص سيارة فيات تيبو العائلية بخمسة أبواب المنتظرة بشدة في السوق الجزائرية، أكد المتحدث أنها مزودة بمحرك بنزين بسعة 1.6 لتر بقوة 110 حصان وعلبة من 6 سرعات، صدرت بنسختين تيبو “سيتي” بسعر 2995000 دج و وتيبو “لايف” بسعر 3325000 دج.

وبالنسبة للسيارات النفعية، قال ممثل سيتيلانتيس في الجزائر أن سعر موديل دوبلو بتصميم جديد بمحرك ديزلhdi بسعة 1.6 لتر وقوة 92 حصان وعلبة يدوية من 5 سرعات سيبلغ 3259000 دينار جزائري، في حين سيبدأ سعر سيارة سكودو بمحرك ديزل hdiبسعة 2.0 لتر بستة سرعات وقوة 150 حصان بسعر 3970000 دينار جزائري، “وبخصوص سيارة ديكاتو مزودة بمحرك ديزل hdiبسعة 2.2 لتر بقوة 140 حصان وعلبة من 6 سرعات فتعرض ابتداء من سعر 4120000 دينار جزائري و4590000 دينار جزائري بالنسبة للطراز الثاني”.

وقال حكيم بوطهرة أن فيات الجزائر تعتزم رفع نقاط بيعها إلى 40 نقطة، وهي متواجدة حاليا في 28 ولاية بـ 30 نقطة تشغل 360 موظف مبيعات، و1200 موظف في خدمات ما بعد البيع، مع توفير تكوين بمعايير عالمية في اليد العاملة ، مستمدة من خبرة مجموعة ستيلانتيس، مضيفا أن فيات الجزائر تتعهد بتسويق تشكيلة متكاملة من السيارات بمواصفات عالمية للجزائريين، مع توفير شبكة وطنية محترفة في خدمات ما بعد البيع .

تصنيع 4 موديلات بداية من ديسمبر وتشغيل 2000 عامل

من جهته، كشف المدير العام لمجمع ستيلانتيس في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط سمير شرفان، أنه سيتم إنتاج 4 موديلات في مصنع فيات بوهران بما فيها فيات500 ، و فيات دوبلو النفعية قبل نهاية السنة، وموديلان آخرين مع بداية 2024.

وأضاف أن مجمع ستيلانتيس ضخ 200 مليون دولار لإنجاح مصنع فيات بوهران، الذي سيوظف حسبه 2000 عامل ويصل نسبة ادماج 40 بالمائة سنة 2026 وهو ما تم تحديده في دفتر الشروط.

وأوضح أن مجمع ستيلانتيس يمثل 14 علامة وهو متواجد في 139 بلد ويضم 300 ألف موظف، ويهدف إلى تسويق مليون سيارة في افريقيا والشرق الأوسط، وأكد أن الجزائر تعتبر سوقا واعدة ، تعتزم فيها ستيلانتيس تسويق 50 ألف مركبة سنة 2023 ، وكشف عن عقد عدة اتفاقيات مع وزارات التكوين والتعليم العالي والصناعة لتشجيع المناولة وتصنيع مختلف أجزاء السيارات محليا.

وبدوره، أكد أوليفير فرونسواز، ممثل علامة فيات بمجمع ستيلانتيس، أن فيات هي علامة الابتسامة والفرح والحياة، وهي تتشارك نفس القيم مع الجزائريين، “الذين تربطهم مع إيطاليا علاقات تاريخية متجذرة”، مضيفا أن فيات 500 هي سفيرة إيطاليا عبر العالم، وهي أكثر السيارات الكهربائية مبيعا في أوروبا بعد تسيلا، وكشف أن اختيار تصنيعها في الجزائر كان لمزاياها و ما تتوفر عليه هذه السيارة من شعبية وتجهيزات غنية، وهي حسبه من أقدم سيارات علامة فيات التي بدأت تصنيع السيارات عام 1899 وهي واحدة من أقدم العلامات المصنعة في العالم.