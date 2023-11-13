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اقتصاد

سيارة “جيلي Gx3 pro” الصينية بهذا السعر في الجزائر

الشروق أونلاين
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سيارة “جيلي Gx3 pro” الصينية بهذا السعر في الجزائر
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سيارة جيلي gx3 pro

استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون يوم الإثنين، المدير العام لمؤسسة صوديفام، بصفته الوكيل المعتمد لتسويق علامة “جيلي” للسيارات الصينية بالجزائر.

وشدد الوزير خلال اللقاء، حسب ما ذكره بيان للوزارة، على الإسراع في إطلاق علامة “جيلي” بالسوق الجزائرية قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري.

كما أكد الوزير “ضرورة مراجعة الأسعار لتكون في متناول المواطن الجزائري”. وهنا أكد براهيمي صبري أن “جيلي” ستدخل السوق بـ4 موديلات، تتصدرها سيارة Gx3 pro التي يبتدئ سعرها بـ 197 مليون سنتيم.

“كما سيتم تسويق موديلين آخرين بداية من عام 2024 المقبل، في انتظار إطلاق مشروع مصنع للسيارات بالجزائر بالشراكة مع الصينيين”، يقول المصدر.

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