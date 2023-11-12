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اقتصاد

هذا موعد بداية تسويق سيارات “أوبل” في الجزائر

الشروق أونلاين
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هذا موعد بداية تسويق سيارات “أوبل” في الجزائر
أرشيف
سيارة "أوبل"

يعتزم مجمّع “حليل” الوكيل المعتمد لعلامة السيارات “أوبل” في الجزائر، إطلاق عملية تسويق أولى المركبات يوم الأربعاء المقبل.

واستقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، الرئيس المدير التنفيذي لفرع السيارات بمجمع “حليل” ومدير علامة “أوبل” بالجزائر نسيم بن غرغورة، لاستعراض تفاصيل العملية.

وحسب بيان للوزارة، فقد تحدث الوزير مع ضيفه، عن الموديلات الثلاث التي ستكون حاضرة في السوق الجزائرية.

واعتبر الوزير في معرض الحديث، أن أسعار هذه الموديلات “مرتفعة”، مشدّدا على ضرورة خفضها لتكون في متناول الطبقة المتوسطة. كما دعا إلى تدعيمها بموديلات أخرى ذات سعر مناسب.

من جهته، أكد مدير العلامة في الجزائر نسيم بن غرغورة دخول 4000 سيارة “أوبل” إلى الجزائر، قبل نهاية العام الجاري.

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