سيال: هذه نسبة امتلاء السدود التي تموّن العاصمة بمياه الشرب

يتراوح منسوب السدود التي تموّن ولاية الجزائر العاصمة بمياه الشرب، ما بين 14 و15 بالمئة. حسب ما ذكره المدير العام لشركة المياه والتطهير (سيال) إلياس ميهوبي.

وقال ميهوبي في جلسة استماع، أمام لجنة الإسكان والتجهيز والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني، إن منسوب هذه السدود كان في حدود 2 بالمئة، عندما استلم الطاقم الجزائري مهام تسيير “سيال” من الفرنسيين، في سبتمبر 2021.

واعتبر المسؤول تراجع منسوب مياه السدود، بسبب شحّ الأمطار، بين أهم التحديّات التي واجهت طاقم التسيير الجزائري، بعد استلام الشركة قبل 16 شهرا.

ولتوفير حاجة سكان ولايتي العاصمة وتيبازة من مياه الشرب، قامت “سيال” بحفر أكثر من 217 بئرا ارتوازية، سمحت بضخ مياه إضافية سنة 2022.

إلى جانب ذلك، تمتّ إعادة تهيئة 5 محطات لتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى إنجاز محطتين ضخمتين. بحيث تدشّن الأولى قريبا بالمرسى، بسعة 60 ألف متر مكعب.

كما ستدخل المحطة الثانية لتحلية مياه البحر، حيّز الإنتاج في جوان 2023، بقورصو. وسعتها 80 ألف مكعب، يضيف ميهوبي.

كما كشف المسؤول في نفس السياق، عن وجود محطات أخرى بسعة 300 ألف متر قيد الإنجاز. على أن تسلّم مع نهاية العام المقبل 2024.