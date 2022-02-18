سيدات “الخضر” في مهمة العودة بنتيجة إيجابية من جنوب إفريقيا

اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم، للسيدات، أمسية الخميس تحضيراته لمباراة الذهاب، أمام جنوب إفريقيا المرتقبة الجمعة بداية من الثالثة زوالا.

وخاضت شبلات المدربة راضية فرتوي آخر حصة تدريبية بملعب جوهانسبوغ، أين وضعت اللمسات الأخيرة، على التشكيلة التي تدخل المباراة.

ويهدف منتخب السيدات، للعودة بنتيجة إيجابية من لقاء الذهاب، للعب مباراة العودة المبرمجة يوم 23 فيفري الجاري، بملعب بولوغين بأريحية من أجل اقتطاع تأشيرة التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2022.

ويواجه المنتخب الجزائري للسيدات نظيره الجنوب إفريقي ذهابا وإيايبا، في إطار الدور التصفوي الأخير المؤهل إلى كأس أمم إفريقيا 2022 التي ستجرى بالمغرب.