سيفي غريب: محطة توليد الكهرباء أول خطوة في التعاون الجزائري-التشادي

أفاد الوزير الأول سيفي غريب، عقب استقباله اليوم الإثنين، 8 جوان، من طرف الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو، أن وضع حجر الأساس لمحطة توليد الكهرباء بطاقة 40 ميجاوات يعتبر تعتبر اللبنة الأولى للتعاون الجزائري-التشادي، والذي سيشمل عدة مجالات أخرى تم الاتفاق عليها.

وأضاف غريب في تصريح للصحافة “نحن الآن بصدد بعث كل الفرق التقنية، سواء في مجال الطاقة، أو في مجال المناجم، أو في مجال الزراعة”.

وهي عدة مجالات ستعرف تعاونا جزائريا-تشاديا “سيسمح بتعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين ويعطي دفعاً اقتصادياً كبيراً لكلا الاقتصادين”.

كما أفاد غريب ان الرئيس التشادي كلفه بنقل تحياته الخالصة إلى الرئيس تبون، الذي وصفه محمد إدريس ديبي إتنو “بالرجل العملي، رجل يقول ويفعل”، يلفت غريب.

ليؤكد الوزر الأول في الختام التزام الحكومة الجزائرية بوضع كل هذه الخطط وكل هذه المشاريع المتفق عليها مع تشاد حيز التنفيذ.