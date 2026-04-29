-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

سيفي غريب يصل إلى باتنة لإطلاق مشاريع صناعية

الشروق أونلاين
  • 127
  • 0
شرع الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأربعاء، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية باتنة مرفوقا بوفد وزاري، يشرف خلالها على إطلاق وتدشين عدد من المشاريع الصناعية.

وتأتي هذه الزيارة تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بمواصلة بعث المشاريع المصادرة في إطار مكافحة الفساد، وإعادة إدماجها في النشاط الاقتصادي الوطني.

كما سيشرف غريب خلال الزيارة على إطلاق مصنع لإنتاج القطع والأجزاء المعدنية بتقنية القولبة، وهو مشروع يُنتظر أن يعزز القدرات الإنتاجية في هذا المجال الصناعي.

كما يتضمن برنامج الزيارة تدشين وحدة لتركيب غرف التبريد الخاصة بالشاحنات، في خطوة تهدف إلى دعم سلاسل التبريد والنقل وتحسين البنية الصناعية ذات الصلة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد