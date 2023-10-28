-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

سيل بشري في لندن تضامنا مع غزّة (فيديو)

الشروق أونلاين
  • 296
  • 0
سيل بشري في لندن تضامنا مع غزّة (فيديو)
حساب منصة "إكس" لحملة التضامن مع فلسطين.
لثالث أسبوع على التّوالي، انظم مئات الآلاف من اللندنيين إلى مسيرة حاشدة من أجل التّضامن مع الشّعب الفلسطيني خصوصا الغّزاويين الذين يعانون من قصف وحصار الإحتلال.

لثالث أسبوع على التّوالي، انظم مئات الآلاف من اللندنيين إلى مسيرة حاشدة من أجل التّضامن مع الشّعب الفلسطيني خصوصا الغّزاويين الذين يعانون من قصف وحصار الإحتلال.

وقد عبر السير البشري فوق جسر “وستمنستر” الرابط بين الطرف الشمالي بالطرف الجنوبي للعاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت 28 أكتوبر. وقد قالت منظمة حملة التضامن مع فلسطين ومصادر أخرى أن عدد المتشاركين في المظاهرة بلغ نصف مليون شخص.

المتظاهرون هتفوا بحرية فلسطين ورفعوا أعلاما فلسطينية إضافة إلى لافتات عبروا فيها عن تضامنهم مع فلسطين وغزة، ونددوا فيها بالجريمة التي يرتكبها الإحتلال ضد المدنيين الأبرياء.

كما تداولت عشرات الشخصيات لإلقاء كلمات أمام الحشد من المتظاهرين. السفير الفلسطيني في بريطانيا، حسام زملط، وأمام مئات الآلاف من المتظاهرين قال “هذه لحظة تاريخية، لحظة نختار فيها بيها بين الظلام أو النور، بين الممارسة الهمجية للسلطة أو التوجه الأخلاقي للقانون”.

مقالات ذات صلة
أبو عبيدة: مجاهد واحد من كتائب القسام دمر 3 آليات للاحتلال

أبو عبيدة: مجاهد واحد من كتائب القسام دمر 3 آليات للاحتلال

السّويد لن تطرد المتطرّف الذي أحرق القرآن بالرّغم من قرار ترحيله

السّويد لن تطرد المتطرّف الذي أحرق القرآن بالرّغم من قرار ترحيله

الجزائر تجدّد دعوتها لمنح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

الجزائر تجدّد دعوتها لمنح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

ماسك يوافق على تزويد المنظمات الإغاثية في غزة بخدمات “ستارلينك”

ماسك يوافق على تزويد المنظمات الإغاثية في غزة بخدمات “ستارلينك”

لترهيب التلاميذ : مستوطنون يلقون دمى ملطّخة بالدّم أمام مدرسة في أريحا

لترهيب التلاميذ : مستوطنون يلقون دمى ملطّخة بالدّم أمام مدرسة في أريحا

الرئيس الفلسطيني يدعو لعقد قمة عربية طارئة حول غزة

الرئيس الفلسطيني يدعو لعقد قمة عربية طارئة حول غزة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد