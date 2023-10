سيل بشري في لندن تضامنا مع غزّة (فيديو)

لثالث أسبوع على التّوالي، انظم مئات الآلاف من اللندنيين إلى مسيرة حاشدة من أجل التّضامن مع الشّعب الفلسطيني خصوصا الغّزاويين الذين يعانون من قصف وحصار الإحتلال.

وقد عبر السير البشري فوق جسر “وستمنستر” الرابط بين الطرف الشمالي بالطرف الجنوبي للعاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت 28 أكتوبر. وقد قالت منظمة حملة التضامن مع فلسطين ومصادر أخرى أن عدد المتشاركين في المظاهرة بلغ نصف مليون شخص.

Thank you London! Half a million people on the streets today for Palestine demanding a #CeaseFireNOW 🇵🇸 pic.twitter.com/EUtnljcSrb

المتظاهرون هتفوا بحرية فلسطين ورفعوا أعلاما فلسطينية إضافة إلى لافتات عبروا فيها عن تضامنهم مع فلسطين وغزة، ونددوا فيها بالجريمة التي يرتكبها الإحتلال ضد المدنيين الأبرياء.

كما تداولت عشرات الشخصيات لإلقاء كلمات أمام الحشد من المتظاهرين. السفير الفلسطيني في بريطانيا، حسام زملط، وأمام مئات الآلاف من المتظاهرين قال “هذه لحظة تاريخية، لحظة نختار فيها بيها بين الظلام أو النور، بين الممارسة الهمجية للسلطة أو التوجه الأخلاقي للقانون”.

Addressing a massive march for #Palestine in London today, I said: “This is an historic moment, a moment where we choose between darkness or light, between the barbaric exercise of power or the moral guidance of law.” #CeasefireNOW pic.twitter.com/qzNfdDKPBw

— Husam Zomlot (@hzomlot) October 28, 2023