مئات الآلاف يتظاهرون في أوروبا تضامنا مع غزّة (فيديو)

تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بالقصف الإسرائيلي الذي يعرفه قطاع غزة.

تظاهر الآلاف من الأشخاص في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد 22 أكتوبر، دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بالقصف الإسرائيلي الذي يعرفه قطاع غزة ما خلف آلاف الضحايا من شهداء، ومصابين ومهجّرين.

حسب ما نقلته إذاعة مونتي كارلو الدولية، فالمظاهرة كانت بدعوة من “مجموعة الحراك الوطني الفرنسي للسلام الدائم للفلسطينيين”، والتي حشدت آلاف الأشخاص الذين تجمعوا في ساحة الجمهورية في باريس.

حسب وسائل إعلامية، نقلا عن السلطات الأمنية الفرنسية، فعدد المشاركين في المظاهرة بلغ 15000 متظاهر، في حين قال المنظمون أن عدد المتظاهرين كان 30000 متظاهر.

المتظاهرون رفعوا الأعلام الفلسطينية ورفعوا لافتات ورددوا شعارات مثل “كلنا فلسطين”، أو “الإنسانية هى من تغتال .. أطفال غزة وأطفال فلسطين”. ودلك تنديدا بالحصار المفروض على قطاع غزة والقصف المستمر للقطاع من طرف قوات الإحتلال.

إضافة لباريس، عرفت مدن فرنسية وأوربية أخرى مظاهرات مماثلة حشدت مئات الآلاف من المتظاهرين، حسب ما نقلته وسائل إعلامية. كما عرفت الأمس، السبت 21 أكتوبر، مظاهرات حاشدة داعمة لفلسطين في عديد المدن العالمية منها مدن في بريطانيا، أستراليا، وإسبانيا.