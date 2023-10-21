الآلاف يتظاهرون في كافة أنحاء أستراليا دعما لفلسطين

عرفت عديد المدن الأسترالية، اليوم السبت، مظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين دعما لفلسطين وتنديدا ابلعدوان إسرائيلي.

عرفت عديد المدن الأسترالية، اليوم السبت 21 أكتوبر، مسيرات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين وذلك لما يعيشه الفلسطينيون من عدوان إسرائيلي.

في العاصمة سيدني، وبالرغم من أن الترخيص للمظاهرة كان متأخرا إلى أن المسيرة عرفت مشاركة حوالي 15 ألف متظاهر حسب ما نقلته وكالات إعلامية.

فرفع المتظاهرون أعلاما فلسطينية، ورفعوا لافتات كما رددوا شعارات مساندة لفلسطين ومناهضة للعدوان والقصف الذي تعرفه غزّة منذ 7 أكتوبر بعد عملية “طوفان الأقصى”.

المتظاهرون رددوا أثناء المسيرة لشعارات “من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر” و”بالآلاف، بالملايين، كلنا فلسطينيون”.

لم تكن مظاهرات العاصمة الأسترالية سيدني وحيدة، بل تم تنظيم مظاهرات أخرى مماثلة في مدن أسترالية أخرى مثل بيرث، وهوبارث، وبريسبين. ومن المنتظر أيضا أن يتم تنظيم مظاهرات أخرى، يوم غد الأحد في مدن أسترالية أخرى.