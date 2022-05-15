شابان يتسللان إلى إقامة جامعية للبنات بسطيف

قام مساء السبت، شابان باقتحام الإقامة الجامعية للبنات التابعة للمدرسة العليا للأساتذة مسعود زقار بالعلمة، وحاولا الاعتداء على الطالبات في عملية جريئة.

الشابان تسللا خفية الى إقامة البنات التابعة للمدرسة العليا للأساتذة مسعود زقار بالعلمة شرق ولاية سطيف، أين صعدا السور الخلفي المحاذي للوادي، وتمكنا من دخول الإقامة والوصول إلى جناح الطالبات.

وحاول أحدهما اقتحام غرفة طالبتين فقام بكسر الزجاج العلوي للباب ما تسبب له في إصابة بجروح، وسالت دماؤه في رواق الجناح، الأمر الذي أحدث حالة من الهلع وسط الطالبات اللواتي طلبن النجدة مع الصراخ الذي ملأ الإقامة ليتدخل بعدها أعوان الحراسة التابعين للإقامة الجامعية، وتمكنوا من إلقاء القبض على الشاب المصاب والاستنجاد برجال الشرطة الذين تدخلوا على الفور وحولوا المتهم إلى مركز الأمن للتحقيق معه، في حين تمكن الشاب الثاني من الفرار بعد القفز فوق السور.

وحسب المعلومات الأولية فإن المتهمين من مستهلكي الحبوب المهلوسة، وقد قاما بهذه الخطوة للاعتداء على الطالبات والاستيلاء على ممتلكاتهن، لكن المحاولة باءت بالفشل، وانتهت بالقبض على المتهم الأول والتعرف على هوية المتهم الثاني.