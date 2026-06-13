شاكيرا أم بديلتها؟.. ظهور مثير للجدل في افتتاح كأس العالم 2026

أثار ظهور النجمة الكولومبية شاكيرا خلال حفل افتتاح كأس العالم 2026 حالة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما انتشار مزاعم غريبة تدعي أن الفنانة لم تحضر الحفل بنفسها وأنها استعانت ببديلة.

وانطلقت البطولة مساء الخميس من العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، في حفل افتتاح ضخم شارك فيه عدد من النجوم، من بينهم جي بالفين ومانا وليلا داونز، إلى جانب شاكيرا التي بات حضورها في حفلات كأس العالم علامة مألوفة لدى الجماهير.

وظهرت الشكوك مباشرة بعد صعود شاكيرا إلى المسرح، حيث رأى بعض المتابعين أن ملامح وجهها بدت مختلفة عن المعتاد مقارنة بصورها ومقاطع الفيديو الحديثة المنتشرة عبر الإنترنت.

وذهب البعض إلى القول إن وجه الفنانة بدا أكثر امتلاءً، فيما اعتبر آخرون أن طولها وهيئتها الجسدية لا يتطابقان مع ما اعتاد الجمهور رؤيته في إطلالاتها السابقة، ما دفع البعض للتشكيك في هويتها.

كما ساهم ارتداؤها نظارة شمسية خلال جزء من العرض في زيادة التكهنات، إذ اعتبر مروجو هذه النظرية أن ذلك ربما كان وسيلة لإخفاء تفاصيل الوجه عن الكاميرات.

وفي المقابل، رفض عدد كبير من جمهور الفنانة هذه الروايات، مؤكدين أن الاختلافات التي تحدث عنها البعض يمكن تفسيرها بعوامل طبيعية مثل الإضاءة وزوايا التصوير أو التغيرات الشكلية المرتبطة بالعمر والإجراءات التجميلية.

وتحدثت تقارير إعلامية عن مشاهدة الفنانة في موقع الحدث أثناء التحضيرات النهائية، كما جرى تداول صور ومقاطع مصورة توثق وجودها في المكسيك قبل بدء مراسم الافتتاح، وهو ما اعتبره كثيرون دليلاً واضحاً على مشاركتها الفعلية.

ولا تعد هذه الواقعة الأولى من نوعها، إذ كثيراً ما ترافق نظريات المؤامرة الأحداث الرياضية والفنية الكبرى، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات عالمية تحظى بجماهيرية واسعة واهتمام إعلامي كبير.

وبين من صدق رواية “شاكيرا البديلة” ومن اعتبرها مجرد اجتهادات ومبالغات انتشرت عبر الإنترنت، يبقى المؤكد أن الفنانة الكولومبية نجحت في تصدر المشهد مجدداً، سواء من خلال أدائها الفني أو من خلال الجدل الذي أثاره ظهورها في افتتاح كأس العالم 2026.