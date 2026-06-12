شاوشي يهدي الفوز لسلوفينيا

غزال غادر ببطاقة حمراء

بدأ الخضر مونديال 2010 في جنوب إفريقيا كممثل وحيد لبلدان العالم العربي، بمباراة كانت تبدو في المتناول، وكان على الخضر الفوز على سلوفينيا، المنتخب الأسهل والمتواضع، المنتمي لبلد عدد سكانه أقل من عدد سكان الجزائر العاصمة، ولُعبت المباراة أمام 30 ألف متفرج، من بينهم قرابة 2500 مناصر جزائري، وأدارها الحكم الأرجنتيني، كارلوس باريس، ولعب أشبال سعدان بالحارس شاوشي، وبوقرة وبلحاج وعنتر يحيى الذي اختاره المدرب قائدا للفريق، وحليش ولحسن وجبور الذي عوّضه غزال في الدقيقة 58 ومطمور الذي عوّضه صايفي وزياني ويبدة وقادير الذي عوّضه قديورة ولعبت سلوفينيا بالحارس الشهير للإنتير سمير حندانوفيتش وبريكو وسولار وسيزار وكوران وبيرسا ونوفاكوفيتش وجوكيتش وديديتش وكيرم ورادوزافيتش، وقادهم المدرب ماجاز كاك، الذي أقحم في الشوط الثاني تينيك وكوماك وليجيانكيتش.

ولعب الخضر شوطا أول مقبولا، لم يمنحوا فيه أي نقطة ضوء للمنافس، وحاول بلحاج من مخالفة مباشرة ولكن حندالوفيتش أخرجها إلى الركنية، كما حوّل شاوشي كرة، كيرم إلى الركنية، وكان الحلم مشروعا ومنطقيا، في أن ينهي الخضر المباراة لصالحهم، ولا أحد كان سيرضى بالتعادل، وفي الدقيقة 58 تقرّر إقحام المهاجم الصائم الذي لم يسجل، منذ هدف له في مرمى رواندا في رمضان 2009، وهو عبد القادر غزال، الذي دخل الميدان متحمسا أكثر من اللزوم ولم تمض سوى دقيقة واحدة، حتى تلقى إنذارا مجانيا من لقطة كانت معجونة بالغباء، كان غزال قد وعد بدخول التاريخ بمنح الفوز للخضر، في تصريح للإعلام الجزائري قبل المباراة، ولكنه دخل التاريخ كأول لاعب جزائري يحصل على البطاقة الحمراء في كأس العالم، حيث تسلق الهواء لبلوغ كرة عالية، فاستعمل يده اليمنى في الدقيقة 73 فمنحه الحكم البطاقة الحمراء، بعد 15 دقيقة فقط من دخوله، ومع ذلك لم تكن سلوفينيا قادرة على الفوز، بل ضاع هدف محقق من أمام زياني، إلى أن حانت الدقيقة 79 عندما قذف روبير كوران كرة سهلة، فسكنت شباك فوزي شاوشي، من الناحية اليسرى، وفقد اللاعبون تركيزهم لأنهم فقدوا المباراة السهلة التي كانت بين أقدامهم بسبب عبث مهاجم وجنون حارس مرمى، وفقدت الجزائر حظوظها، بطريقة غريبة أغضبت الجزائريين الذين لم يحدث في مباريات كأس العالم التسع التي لعبوها في تاريخهم وأن سيطر عليهم المنافس ومع ذلك لم يحصلوا إلا على انتصارين وتعادلين وسقطوا في خمس مناسبات كاملة.

ولم يتجرع الأنصار السقوط أمام سلوفينيا، منتخب كان من الواضح أنه دون إمكانات محترفينا من بلحاج إلى زياني، ولكن شاوشي قشّر الانتصار ومنحه على طبق للمنافس، أنهى وللأبد رحلة الحارس شاوشي مع المنتخب الوطني، وبدلا من أن تمنح مباراة سلوفينيا الجزائر مفتاح الدور الثاني للمونديال لأول مرة، كسرت حظوظهم وعقدت مهمتهم وجعلتها مستحيلة.