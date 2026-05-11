شايب يستهل زيارته إلى كندا بلقاء تفاعلي مع الجالية الجزائرية

شرع كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب، اليوم الاثنين، في زيارة عمل إلى كندا استهلها بلقاء مع الجالية بمدينة مونتريال.

وأفاد بيان للوزارة أن شايب عقد لقاءً تفاعلياً مع أفراد الجالية الوطنية المقيمة ضمن هذه الدائرة القنصلية للقنصلية العامة للجزائر بمونتريال، وذلك بمشاركة، عبر تقنية التحاضر عن بعد من الجزائر، لوزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة نور الدين واضح وبحضور سفير الجزائر بأوتاوا والقنصل العام، حيث شكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتبادل الآراء والرؤى حول آفاق تعزيز إسهام كفاءاتنا الوطنية في كندا في دعم مسار التنمية الذي تعرفه بلادنا.

وأشار البيان ذاته، خلال الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، “أكد كاتب الدولة أن الجالية الوطنية بالخارج تُعدّ ركيزة استراتيجية في مسار بناء الجزائر الجديدة، بالنظر إلى ما تزخر به من كفاءات نوعية وخبرات متميزة، مشدداً على حرص السلطات العليا للبلاد على تعزيز إشراكها في مختلف الديناميكيات الوطنية، كما أبرز في هذا الصدد المكاسب السياسية الهامة التي تحققت لفائدة الجالية، لاسيما من خلال رفع عدد المقاعد المخصصة لتمثيلها النيابي، بتخصيص مقعدين اثنين بالبرلمان للقارة الأمريكية”.

وفي السياق ذاته، “استعرض سفيان شايب أبرز الجهود والمبادرات التي تبذلها الدولة لفائدة مواطنينا بالخارج، وفي مقدمتها مواصلة عصرنة ورقمنة الخدمات القنصلية، بما يضمن تبسيط الإجراءات والارتقاء بجودة الخدمة العمومية، إلى جانب تعبئة الكفاءات الجزائرية بالخارج وتعزيز مساهمتها في مسار التنمية الوطنية، فضلاً عن دعم المبادرات الثقافية والتربوية الرامية إلى صون الهوية الوطنية وترسيخ روابط الانتماء لدى الأجيال الصاعدة”.

أوضح المصدر ذاته، “ومن جانبه، أحاط نور الدين واضح، الحضور علما بمختلف المبادرات التي أقرتها الدولة بغية تعزيز منظومة المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة وبيئة الابتكار في الجزائر، مبرزا شتى التسهيلات والتحفيزات المتخذة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، لاسيما لفائدة مواطنينا بالخارج”.

“وفي ختام هذا اللقاء، ثمّن كاتب الدولة الحس الوطني العالي الذي تتحلى به الجالية الجزائرية بكندا، وإسهاماتها المشرفة في مختلف المجالات، مشيداً بتمسكها الدائم بروابطها مع الوطن الأم، ومجدداً التزام الدولة الراسخ بمرافقة بناتها وأبنائها بالخارج والتكفل بانشغالاتهم أينما تواجدوا”.