شايب يعلن إطلاق تنسيقية المدارس الجزائرية بالمملكة المتحدة

عقد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، لقاء موسعا مع أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالمملكة المتحدة.

وأعلن شايب في الاجتماع عن إطلاق تنسيقية المدارس الجزائرية بالمملكة المتحدة، باعتبارها مبادرة نوعية وإطارا جامعا يهدف إلى تنسيق الجهود المبذولة في مجال تعليم اللغة العربية وتعزيز المرجعيات الوطنية والثقافية لدى أبناء الجالية، بما يسهم في توثيق صلتهم بوطنهم الأم ومقوماته الحضارية.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية أنه “استكمالا لبرنامج زيارة العمل التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة وعقب الزيارة التفقدية التي قام بها إلى مقر القنصلية العامة للجزائر بلندن, عقد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية, المكلف بالجالية الوطنية بالخارج, السيد سفيان شايب, لقاء موسعا مع أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالمملكة المتحدة, وذلك بحضور كل من السيد سفير الجزائر والسيد القنصل العام”.

وفي مستهل كلمته، أكد شايب أن هذا اللقاء “يندرج في إطار العناية السامية التي توليها السلطات العليا للبلاد للجالية الوطنية بالخارج وحرصها على ترسيخ التواصل المباشر والدائم معهم والإصغاء لانشغالاتهم وتطلعاتهم وتعزيز مساهمتهم في مختلف المسارات التنموية الوطنية”.

واستعرض كاتب الدولة، بهذه المناسبة، مختلف المبادرات والإجراءات التي باشرتها وزارة الشؤون الخارجية لفائدة المواطنين المقيمين بالخارج، لاسيما في مجال عصرنة المرفق القنصلي ورقمنة خدماته، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز آليات التواصل والتكفل بانشغالات الجالية, فضلا عن البرامج الرامية إلى توطيد الروابط التي تجمع أفراد الجالية بوطنهم الأم, وصون مقومات الهوية الوطنية وترسيخها لدى الأجيال الصاعدة.

وفي هذا السياق، أعلن شايب – حسب ما أشار إليه البيان – عن إطلاق تنسيقية المدارس الجزائرية بالمملكة المتحدة, باعتبارها مبادرة نوعية وإطارا جامعا يهدف إلى تنسيق الجهود المبذولة في مجال تعليم اللغة العربية وتعزيز المرجعيات الوطنية والثقافية لدى أبناء الجالية, بما يسهم في توثيق صلتهم بوطنهم الأم ومقوماته الحضارية.

وأوضح ذات البيان بأن اللقاء شكل أيضا فضاء للحوار المفتوح والبناء, استمع خلاله كاتب الدولة إلى انشغالات أفراد الجالية واقتراحاتهم واستفساراتهم بشأن مختلف القضايا التي تهمهم, مؤكدا التزام الدولة بمواصلة تحسين ظروف التكفل بمواطنيها بالخارج وتعزيز مشاركتهم في الحياة الوطنية.

وفي هذا الإطار, أبرز شايب الأهمية التي توليها الدولة الجزائرية لتعزيز تمثيل الجالية الوطنية في البناء المؤسسي وتوسيع فضاءات مساهمتها في الحياة العامة, داعيا أفراد الجالية إلى مواصلة انخراطهم الإيجابي في الشأن الوطني, بما يعكس تمسكهم بوطنهم الأم وإسهامهم في مسيرته التنموية.