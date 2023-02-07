شباب بلوزداد يطير إلى القاهرة تحسبا لمواجهة الزمالك

اللاعبان دراوي وبكير في مطار الجزائر الدولي قبل تنقل الفريق إلى القاهرة

شد ظهيرة الثلاثاء، فريق شباب بلوزداد الرحال، باتجاه القاهرة، تحسبا لمواجهة الزمالك المصري في إطار الجولة الأولى من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يخوض “الشباب” حصة تدريبية خفيفة في الأمسية، تخصص للاسترجاع.

ويشرع المدرب نبيل الكوكي بداية من حصة الأربعاء في ضبط الأمور التكتيكية تحسبا لمواجهة الزمالك المصري، الجمعة المقبل.

وخاض شباب بلوزداد، تحضيراته في الفترة الأخيرة، منقوصا من خدمات اللاعبين الذين شاركوا مع المنتخب الوطني للمحليين ويتعلق الأمر بالحارس قندوز والمدافعين كداد وبلخيثر ولعوافي، بالإضافة إلى كل من بكير ودراوي وميريزيق وبلخير.

وكان المدرب الكوكي قد أعلن صبيحة الثلاثاء عن القائمة المعنية بسفرية القاهرة.