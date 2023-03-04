شبيبة الساورة تجدد العهد مع المنافسة العربية

تلقت إدارة شبيبة الساورة دعوة رسمية للمشاركة في بطولة كأس سلمان للأندية العربية في نسختها الجديدة.

وأكدت إدارة شبيبة الساورة، عبر صفحتها الرسمية، تلقيها دعوة للمشاركة للمرة الثانية في تاريخ النادي، في البطولة العربية للأندية.

وأضافت إدارة الفريق أنه من المنتظر أن يتنقل المدير العام مراد بلخضر إلى عاصمة السعودية الرياض لحضور قرعة الدورين الأول والثاني، بالنيابة عن الرئيس السيد محمد زرواطي.

وسيمثل فريق شبيبة الساورة، الجزائر، في كأس العرب للأندية، إلى جانب شباب بلوزداد، المعني بنهائيات المنافسة.

ويدخل نادي الجنوب المنافسة بداية من الدور الأول، حيث سيستقبل منافسه في البطولة العربية، بملعب ميلود هدفي بوهران.

وستجرى قرعة الدورين الأول والثاني، الاثنين المقبل، في مدينة الرياض، خلال حفل يقيمه الاتحاد العربي لكرة القدم بحضور ممثلي الاتحادات والأندية العربية المشاركة.