-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
حصري.. 64.5 نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط
رياضة

شبيبة القبائل بين مطرقة الإصابات وسندان المنافسة قبل نهائي الكاف

سليم.ع
  • 190
  • 0
شبيبة القبائل بين مطرقة الإصابات وسندان المنافسة قبل نهائي الكاف

قبل حوالي أسبوع على موعد نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، الذي سينشطه شبيبة القبائل والرجاء البيضاوي المغربي، وجد الطاقم الفني لشبيبة القبائل نفسه بين مطرقة الإصابات وسندان إبقاء اللاعبين في أجواء المنافسة، من خلال خوض لقاءات الرابطة الأولى بصفة عادية، قبل التنقل إلى البنين.

وأحدثت إصابة اللاعبين بولحية وسوياد في مباراة شبيبة الساورة، الخميس، حالة طوارئ، في الفريق، وبعثت مخاوف كبيرة من تسجيل إصابات أخرى في لقاء مقرة المبرمج الأحد القادم في ملعب تيزي وزو، ورغم إمكانية تعرض لاعبيه للإصابة في لقاء مقرة، إلا أن المدرب “دنيس لافان” قرّر لعب المواجهة لإبقاء لاعبيه في أجواء المنافسة، والحفاظ على تركيزهم قبل مواجهة نهائي كأس “الكاف” أمام الرجاء المغربي، المرتقبة في العاشر من جويلية الحالي، في “كوتونو” البنينية.

وطمأن الناطق الرسمي لشبيبة القبائل، مولود عيبود بشأن إصابة الثنائي سوياد وبولحية، وأكد في تصريح له أن إصابتهما خفيفة، وبعد الهزيمة أمس الخميس أمام شبيبة الساورة، بثنائية نظيفة، يتجه الطاقم الفني لشبيبة القبائل، إلى منح الفرصة في البطولة لأكبر عدد من لاعبي الفريق، مع التركيز أكثر على التتويج بكأس “الكاف” وكأس الرابطة.

للإشارة فإن فريق شبيبة القبائل سيحضر لنهائي كأس “الكاف” في ملعب أول نوفمبر في تيزي وزو بصفة عادية، قبل التنقل إلى “كوتونو” يوم 7 جويلية الجاري على متن طائرة خاصة.

مقالات ذات صلة
مدرب شبان تونس: إذا فازت الجزائر سنقول مبروك وإذا فازت تونس سنقول مبروك مرتين

مدرب شبان تونس: إذا فازت الجزائر سنقول مبروك وإذا فازت تونس سنقول مبروك مرتين

ما تأثير إقصاء فرنسا من “اليورو” على مزدوجي الجنسية؟

ما تأثير إقصاء فرنسا من “اليورو” على مزدوجي الجنسية؟

زرقان يتحدّث عن مستقبله و”الخضر”

زرقان يتحدّث عن مستقبله و”الخضر”

المغاربة يهاجمون المدرب.. و”يتحسرون” على الإقصاء

المغاربة يهاجمون المدرب.. و”يتحسرون” على الإقصاء

أوّل مباراة لـ “درفلو” في الموسم الجديد

أوّل مباراة لـ “درفلو” في الموسم الجديد

جمال بلعمري يقرر الانضمام إلى نادي قطر

جمال بلعمري يقرر الانضمام إلى نادي قطر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد