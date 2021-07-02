شبيبة القبائل بين مطرقة الإصابات وسندان المنافسة قبل نهائي الكاف

قبل حوالي أسبوع على موعد نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، الذي سينشطه شبيبة القبائل والرجاء البيضاوي المغربي، وجد الطاقم الفني لشبيبة القبائل نفسه بين مطرقة الإصابات وسندان إبقاء اللاعبين في أجواء المنافسة، من خلال خوض لقاءات الرابطة الأولى بصفة عادية، قبل التنقل إلى البنين.

وأحدثت إصابة اللاعبين بولحية وسوياد في مباراة شبيبة الساورة، الخميس، حالة طوارئ، في الفريق، وبعثت مخاوف كبيرة من تسجيل إصابات أخرى في لقاء مقرة المبرمج الأحد القادم في ملعب تيزي وزو، ورغم إمكانية تعرض لاعبيه للإصابة في لقاء مقرة، إلا أن المدرب “دنيس لافان” قرّر لعب المواجهة لإبقاء لاعبيه في أجواء المنافسة، والحفاظ على تركيزهم قبل مواجهة نهائي كأس “الكاف” أمام الرجاء المغربي، المرتقبة في العاشر من جويلية الحالي، في “كوتونو” البنينية.

وطمأن الناطق الرسمي لشبيبة القبائل، مولود عيبود بشأن إصابة الثنائي سوياد وبولحية، وأكد في تصريح له أن إصابتهما خفيفة، وبعد الهزيمة أمس الخميس أمام شبيبة الساورة، بثنائية نظيفة، يتجه الطاقم الفني لشبيبة القبائل، إلى منح الفرصة في البطولة لأكبر عدد من لاعبي الفريق، مع التركيز أكثر على التتويج بكأس “الكاف” وكأس الرابطة.

للإشارة فإن فريق شبيبة القبائل سيحضر لنهائي كأس “الكاف” في ملعب أول نوفمبر في تيزي وزو بصفة عادية، قبل التنقل إلى “كوتونو” يوم 7 جويلية الجاري على متن طائرة خاصة.