شبيبة القبائل تبلغ النهائي الإفريقي وتُواجه الرجاء البيضاوي

تأهّل فريق شبيبة القبائل لكرة القدم سهرة الأحد، للمباراة النهائية من عمر منافسة كأس الاتحاد الإفريقي.

وفاز فريق الشبيبة بِنتيجة عريضة (3-0) على الضيف نادي قطن ورياضة الكاميروني، لِحساب إياب نصف نهائي كأس “الكاف”.

وكان أشبال المدرب دونيس لافاني قد فازوا أيضا في لقاء الذهاب خارج القواعد، لكن بِنتيجة (1-2). وهو ما منحهم تأشيرة التأهّل.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار مباراة العودة، تحت إدارة تحكيم تونسي.

وسجّل أهداف فريق “الكناري” كلّ من: المهاجم زكريا بولحية في الدقيقة الـ 6 والوقت بدل الضّائع (45+1)، والمدافع بدر الدين سوياد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 37.

وبات فريق شبيبة القبائل وقد بلغ النهائي الإفريقي السّابع له، وفي منافسات قارية مختلفة.

وتُجرى المباراة النهائية لِمنافسة كأس “الكاف” بِمدينة كوتونو البنينية، في الـ 10 من جويلية المقبل. حيث يُواجه مُمثل الكرة الجزائرية نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

وتأهّل الرجاء على حساب نادي بيراميدز المصري بِواقع ركلات الترجيح (5-4)، عقب انتهاء مباراة الإياب في وقتها الأصلي بِالتعادل السلبي. وهي النتيجة ذاتها للقاء الذهاب بِمصر.