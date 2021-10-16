شبيبة القبائل تنسف كمين الجيش الملكي المغربي

سجّل فريق شبيبة القبائل مساء السبت، فوزا ثمينا بِهدف لِصفر على المضيف نادي الجيش الملكي المغربي.

ولُعبت هذه المباراة بِالمغرب، في إطار ذهاب الدور الثاني من عمر منافسة كأس “الكاف”. تحت إدارة تحكيم من تونس.

وأمضى الهدف الوحيد والثمين لِمُمثّل الكرة الجزائرية، اللاعب محمد مفيد مدافع فريق الجيش الملكي المغربي ضد مرماه في الدقيقة الـ 19.

وخاض فريق “الكناري” هذه المباراة تحت قيادة المدرب الجديد هنري اسطمبولي، في أوّل امتحان رسمي للتقني الفرنسي.

وتُجرى مباراة العودة بِالجزائر بعد أسبوع من الآن، حيث تلوح المعطيات في مصلحة زملاء القائد والمهاجم رضا بن سايح للمرور إلى الدور المقبل.