شبية القبائل: إدارة ياريشان تحصل على تسخيرة لطرد ملال بالقوة من المقر

تحصلت الإدارة الجديدة لشبيبة القبائل، بقيادة يزيد ياريشان، صبيحة الأربعاء على تسخيرة طرد شريف ملال من المقر، بعد رفعها لقضية إستعجالية على مستوى محكمة تيزي وزو.

ومن المنتظر أن يتنقل رئيس مجلس الإدارة الجديدة، يزيد ياريشان زوال الأربعاء، إلى مقر النادي في تيزي وزو، رفقة بعض أعضاء الإدارة والجديدة، ومحضر قضائي من أجل دخول مقر، وبعدها الشروع في العمل.

وتمكنت إدارة ياريشان من حسم صراعها مع شريف ملال، بطريقة قانونية، بعدما رفض مغادرة المقر،حيث قام الثلاثاء بغلقه، كما رفض الاعتراف بالإدارة الجديدة، وتمسك بالبقاء على رأس النادي القبائلي.

إدارة ملال تغلق مقر شبيبة القبائل..

أعلن نادي شبيبة القبائل، في بيان له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” عن غلق مقر الفريق الثلاثاء.

وجاء في بيان إدارة ملال، أن قرار الغلق المؤقت، اتخذ لتجنب أي تجاوزات محتملة قد تحدث داخل المقر. كما طمأنت الأنصار بخصوص السير العادي للعمل المتعلق بالفريق.

وشهد مقر شبيبة القبائل الاثنين ملاسنات بين شريف ملال وأعضاء الإدارة الجديدة وعلى رأسها يزيد ياريشان، بعدما رفض ملال المغادرة، رافضا الاعتراف بالإدارة الجديدة.

وطالب ملال الإدارة الجديد، بالحصول على قرار طرده من المقر، من المحكمة، وهو الأمر الذي تعمل عليه الإدارة الجيدة منذ زوال الاثنين.

وأصدرت إدارة شريف ملال أمسية الاثنين بيانا نددت فيه بتنقل الإدارة الجديدة إلى المقر، وإحضارها لأشخاص بهدف الاستفزاز وعرقلة السير العادي للعمل.