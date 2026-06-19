“شجعوا الخضر بمسؤولية”.. قنصلية الجزائر بسان فرانسيسكو تُخاطب المناصرين 

دعت القنصلية العامة الجزائرية بسان فرانسيسكو الجماهير الجزائرية التي تحضر كأس العالم إلى التشجيع بمسؤولية واحترام القوانين المعمول بها في البلد المضيف.

وأوضحت القنصلية، في بيان لها، أن استعمال الشماريخ والألعاب النارية والقنابل الدخانية وسائر المواد والأجهزة البيروتقنية محظور داخل الملاعب ومناطق المشجعين الرسمية، كما يشمل هذا المنع الأماكن العامة.

وأشار البيان إلى أن ولاية كاليفورنيا تُعد من المناطق الأكثر عرضة لموجات الحر الشديد وحرائق الغابات، ما يجعل استخدام هذه المواد يشكل خطراً إضافياً، فضلاً عن العقوبات القانونية الصارمة المرتبطة بها، والتي قد تشمل غرامات مالية مرتفعة، وقد تصل إلى السجن.

وحذّرت القنصلية من أن مخالفة هذه التعليمات قد تؤدي إلى عواقب متعددة، من بينها منع الدخول إلى الملاعب أو الطرد منها، والتوقيف من طرف السلطات المختصة، إضافة إلى المتابعة القضائية وفق القوانين المعمول بها.

ودعت القنصلية الجماهير الجزائرية إلى التشجيع بروح رياضية ومسؤولة، واحترام أنظمة البلد المضيف، بما يساهم في إبراز صورة مشرفة عن الجزائر وجمهورها، مؤكدة أن سلوك كل مشجع يعكس سمعة الوطن والجالية في الخارج.