شراكة جزائرية–صينية لتطوير صناعة معدات الدفع الإلكتروني وطنياً

أعلن وزير الصناعة، يحيى بشير، عن مشروع شراكة جزائرية صينية لإنتاج معدات الدفع الإلكتروني محلياً، بالتعاون مع مجموعة China Electronic Financial Equipment Systems (CEFES)، في خطوة تهدف إلى دعم التحول الرقمي وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التكنولوجيا المالية.

وجاء ذلك خلال استقبال الوزير، مساء أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، وفداً رفيع المستوى من المجموعة الصينية برئاسة رئيس مجلس إدارتها هو دان (Hu Dan)، بحضور الرئيس المدير العام للمجمع العمومي Elec El Djazair، والرئيس المدير العام للمجمع العمومي ACS، إلى جانب إطارات من الوزارة.

وتم خلال اللقاء استعراض مشروع الشراكة التقنية المزمع إبرامه لإنتاج معدات الدفع الإلكتروني، إلى جانب بحث سبل التعاون مع مجموعة INATEL التابعة للمجمع العمومي Elec El Djazair، قصد تطوير حلول مالية وتكنولوجية مبتكرة تسهم في رقمنة القطاع المصرفي الوطني.

وأكد الوزير بشير أهمية تسريع وتيرة التعاون لتجسيد الشراكات التكنولوجية والصناعية ورفع القيمة المضافة الوطنية، بما يعزز التحول التكنولوجي في القطاع المالي وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة CEFES عن استعداد الشركة لنقل خبراتها في تصنيع معدات الدفع الإلكتروني وحلول إدارة السيولة البنكية، وتنفيذ برامج نقل التكنولوجيا بما يتماشى مع التوجه الوطني نحو التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني.

وفي ختام اللقاء، جدّد الطرفان التزامهما بتعزيز التعاون الجزائري الصيني في مجالات التكنولوجيا المالية وإدارة السيولة البنكية، والعمل على تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتطوير الكفاءات الوطنية.