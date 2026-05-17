شراكة صناعية جديدة مع إيطاليا تدخل الإنتاج في الجزائر
دخلت شراكة صناعية جديدة بين إيطاليا والجزائر مرحلة الإنتاج المحلي، من خلال عرض مضخات العلامة الشهيرة “إيدروبازي Idrobase”، في خطوة تعكس استمرار الحركية الاقتصادية بين البلدين، وتنامي حضور الشركات الإيطالية في السوق الجزائرية عبر مشاريع إنتاج وتجميع محلية.
ووفق ما توفر لـ”الشروق” من تفاصيل، فإن ثمار الشراكة بين هذه الشركة الإيطالية ومصنعين جزائريين، جرى عرض أولى نماذج مضخاتها في صالون البناء ”باتيماتاك 2026″ بقصر المعارض الصنوبر البحري، أين كشفت الشركة الإيطالية المتخصصة في تصنيع معدات المياه المضغوطة ومكونات أجهزة التنظيف الصناعية، عن إطلاق علامة ”Dolly Pumps Algeria” بواسطة ”إيدروبازي”، بالشراكة مع متعاملين جزائريين، لتكون قاعدة لنشاطها الصناعي في شمال إفريقيا.
وتتضمن خطط الشركة توجيه هذه المضخات ليس فقط إلى السوق الجزائرية، بل سيتم تسويقها كذلك نحو دول منطقة الساحل الإفريقي، ضمن خطة توسع إقليمي تعتمد على الجزائر كمنصة صناعية ولوجستية للتصدير نحو القارة السمراء.
في ذات السياق، أوضحت “إيدروبازي” وفق ما نقله أفاري إيطالياني، المتخصص في المال والأعمال، أن المشروع حقق بالفعل أولى نتائجه التجارية، بعد تسجيل طلبيات جديدة موجهة للسوق الجزائرية بقيمة تقارب مليون أورو، وذلك حتى قبل الانطلاق الفعلي لمرحلة الإنتاج الصناعي المرخص، الذي يعني الشروع في تصنيع وتجميع المضخات وفق ترخيص وتقنيات الشركة الأم مع إدماج مكونات مصنعة محليا، والمنتظر دخولها حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2027.
ونقل المصدر ذاته عن برونو فيراريزي، أحد مالكي مجموعة ”إيدروبازي”، قوله إن اختيار الجزائر جاء لكونها “سوقا تنافسية وبوابة إستراتيجية نحو كامل القارة الإفريقية”، مشيرا إلى أن الانطلاق الفعلي للإنتاج الصناعي المرخص سيكون خلال سنة 2027 “إذا سمحت الإجراءات الإدارية بذلك”.
وأضاف المتحدث أن توجه المجموعة نحو الجزائر لا يندرج ضمن نقل النشاط الصناعي خارج إيطاليا، بل يهدف أساسا إلى التقرب أكثر من الأسواق المحلية وتقليص مسافات التموين والتوزيع، مؤكدا أن الشركة سبق وأن اعتمدت نفس النموذج الصناعي في الصين عبر فرع ”Idrobase Ningbo”.
واعتبرت “إيدروبازي” أن المشروع الجزائري يمثل أيضا تجسيدا عمليا لما يعرف في إيطاليا بـ”خطة ماتاي”، التي تراهن عليها روما لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع الدول الإفريقية، عبر تشجيع الاستثمارات والشراكات المباشرة مع المتعاملين المحليين.
وأكدت الشركة أن هدفها يتمثل في توسيع هذا النموذج الصناعي إلى دول إفريقية أخرى مستقبلا، من خلال إنشاء شبكة إنتاج وتوزيع قريبة من الأسواق الناشئة، بما يسمح بتحويل المجموعة الإيطالية من مصنع محلي إلى فاعل صناعي دولي حاضر مباشرة في المناطق التي تعرف نموا اقتصاديا وصناعيا متسارعا.