شراكة صناعية جديدة مع إيطاليا تدخل الإنتاج في الجزائر

إيدروبازي" للمضخات ومعدات المياه المضغوطة:

دخلت شراكة صناعية جديدة بين إيطاليا والجزائر مرحلة الإنتاج المحلي، من ‏‏خلال عرض مضخات العلامة الشهيرة “إيدروبازي ‏Idrobase‏”، في خطوة ‏تعكس ‏استمرار الحركية الاقتصادية بين البلدين، وتنامي حضور ‏الشركات ‏الإيطالية في السوق الجزائرية عبر مشاريع إنتاج وتجميع محلية.‏

ووفق ما توفر لـ”الشروق” من تفاصيل، فإن ثمار الشراكة بين هذه الشركة ‏الإيطالية ‏ومصنعين جزائريين، جرى عرض أولى نماذج مضخاتها في صالون ‏البناء ‏”باتيماتاك 2026″ بقصر المعارض الصنوبر البحري، أين كشفت الشركة ‏الإيطالية المتخصصة في تصنيع معدات المياه المضغوطة ‏ومكونات أجهزة ‏التنظيف الصناعية، عن إطلاق علامة‎ ‎‏”‏Dolly Pumps Algeria‏” بواسطة ‏‏”إيدروبازي”، ‏بالشراكة مع متعاملين جزائريين، لتكون قاعدة لنشاطها الصناعي ‏‏في شمال إفريقيا.‏

وتتضمن خطط الشركة توجيه هذه المضخات ليس فقط إلى السوق الجزائرية، بل ‏سيتم ‏تسويقها كذلك نحو دول منطقة الساحل الإفريقي، ضمن خطة توسع ‏‏إقليمي تعتمد على الجزائر كمنصة صناعية ولوجستية للتصدير نحو القارة ‏‏السمراء.‏

في ذات السياق، أوضحت “إيدروبازي” وفق ما نقله أفاري إيطالياني، ‏المتخصص في المال والأعمال، أن المشروع حقق بالفعل أولى نتائجه ‏التجارية، بعد تسجيل طلبيات جديدة موجهة للسوق الجزائرية بقيمة تقارب مليون ‏أورو، وذلك حتى قبل الانطلاق الفعلي لمرحلة الإنتاج الصناعي المرخص، ‏الذي يعني الشروع في تصنيع وتجميع المضخات وفق ترخيص وتقنيات الشركة ‏الأم مع إدماج مكونات مصنعة محليا، والمنتظر دخولها حيز التنفيذ ابتداء ‏من سنة 2027.

ونقل المصدر ذاته عن برونو فيراريزي، أحد مالكي مجموعة ‏‏”إيدروبازي”، قوله إن ‏اختيار الجزائر جاء لكونها “سوقا تنافسية وبوابة ‏إستراتيجية نحو كامل القارة ‏الإفريقية”، مشيرا إلى أن الانطلاق الفعلي للإنتاج ‏الصناعي المرخص سيكون ‏خلال سنة 2027 “إذا سمحت الإجراءات الإدارية ‏بذلك”.‏

وأضاف المتحدث أن توجه المجموعة نحو الجزائر لا يندرج ضمن نقل النشاط ‏‏الصناعي خارج إيطاليا، بل يهدف أساسا إلى التقرب أكثر من الأسواق المحلية ‏‏وتقليص مسافات التموين والتوزيع، مؤكدا أن الشركة سبق وأن اعتمدت نفس ‏‏النموذج الصناعي في الصين عبر فرع‎ ‎‏”‏Idrobase Ningbo‏”‏‎.‎‏

واعتبرت “إيدروبازي” أن المشروع الجزائري يمثل أيضا تجسيدا عمليا لما ‏يعرف ‏في إيطاليا بـ”خطة ماتاي”، التي تراهن عليها روما لتعزيز التعاون ‏الاقتصادي ‏والصناعي مع الدول الإفريقية، عبر تشجيع الاستثمارات والشراكات ‏المباشرة ‏مع المتعاملين المحليين.‏

وأكدت الشركة أن هدفها يتمثل في توسيع هذا النموذج الصناعي إلى دول ‏إفريقية ‏أخرى مستقبلا، من خلال إنشاء شبكة إنتاج وتوزيع قريبة من الأسواق ‏الناشئة، ‏بما يسمح بتحويل المجموعة الإيطالية من مصنع محلي إلى فاعل صناعي ‏دولي ‏حاضر مباشرة في المناطق التي تعرف نموا اقتصاديا وصناعيا متسارعا.‏