شركة بلجيكية تظفر بصفقة محطة كهربائية جديدة بولاية إيليزي

ستتكفل بجميع مراحل الإنجاز من الدراسات إلى الوضع حيز الخدمة

ظفرت شركة بلجيكية متخصصة في إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء بصفقة لإنجاز محطة كهربائية جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بمنطقة إيفيديل بولاية إيليزي، في إطار جهود تعزيز قدرات التوليد الكهربائي بالمناطق المعزولة ودعم استقرار الشبكة الوطنية.

وجاء الإعلان عن الصفقة من طرف شركة “إي.أم.أم” البلجيكية المتواجد مقرها بمدينة واترلو، في بيان نشرته الخميس، اطلعت عليه “الشروق”، أكدت فيه فوزها بمشروع إنجاز محطة كهربائية بمحركات تعمل بالغاز لصالح مجمع “سونلغاز”، ضمن مقاربة ترتكز على حلول طاقوية موثوقة ومرنة تستجيب لخصوصيات المناطق الجنوبية.

وأوضح البيان أن المشروع يعتمد بنسبة 100 بالمائة على الغاز الطبيعي، في سياق انتقال طاقوي تدريجي ومتحكم فيه، حيث تم اختيار هذه التكنولوجيا بالنظر إلى نجاعتها وقدرتها على التكيف مع متطلبات الشبكات المعزولة والظروف المحلية.

ولم تشر الشركة البلجيكية إلى قيمة الصفقة ولا إلى القدرة الإنتاجية للمحطة، لكنها ذكرت بأن المشروع سيتم إنجازه بشكل متكامل، حيث ستتكفل بكافة مراحل الإنجاز، من الدراسات والتصميم إلى التركيب ووضعه حيز الخدمة، أو ما يعرف بمشاريع Clé en main، ووفقا للمصدر ذاته، يتضمن المشروع تركيب ثلاثة توربينات غاز من نوع “ميتسوبيشي”، إلى جانب ربط المحطة بالشبكة الكهربائية بجهد 30 كيلوفولط، فضلا عن تجهيزها بنظام تحكم ومراقبة متطور مع قاعة قيادة، وإنجاز كافة أشغال الهندسة المدنية من مبان وورشات ومخازن.

وأكدت الشركة أن هذا المشروع الجديد يعكس قدراتها التقنية في تصميم وتنفيذ محطات كهربائية متكاملة تتلاءم مع البيئات الصعبة، خاصة في القارة الإفريقية التي تمثل محور نشاطها الرئيسي.

وتعد شركة “إي.أم.أم” من بين الشركات المتخصصة في إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء، حيث تنشط أساسا في الأسواق الإفريقية، وتشمل تدخلاتها محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية وكذا الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بقدرات تصل عادة إلى 100 ميغاواط.

وترتكز الشركة على خبراتها الهندسية المستقلة عن مصنعي المعدات، ما يتيح لها تصميم حلول تقنية ملائمة لاحتياجات كل مشروع على حدة، مع ضمان تنفيذ سلس يحترم آجال الإنجاز ومعايير الجودة، بالاعتماد على فرق محلية وخبرة ميدانية واسعة خارج أوروبا.