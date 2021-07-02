شركة مغربية تحتال على مؤسسة ليبية وتسبلها 42 مليون أورو

في صفقة تتعلق بشراء معدات متطورة

تعرضت الشركة العامة للكهرباء الليبية إلى عملية نصب واحتيال من قبل شركة مغربية في صفقة شراء معدات متطورة بقيمة 42 مليون أورو.

وقال عبد الحميد دبيبة، رئيس الحكومة الليبية، في إجتماع مع المدير العام لشركة الكهرباء، إنه تواصل مع السلطات المغربية بخصوص الشركة التي تم عقد الصفقة معها وطلبت السلطات المغربية، مهلة 48 ساعة من أجل التحقيق حول أصول هذه الشركة “الوهمية”، التي تدعي أن مقرها الرئيسي يوجد في فرنسا والرد عليه.

وقال دبيبة بخصوص الصفقة التي قدرت قيمتها بـ 42 مليون اورو إن السلطات المغربية تعطي أولوية للقضية، قصد الوصول إلى هذه الشركة حتى لا يتطور المشكل بين البلدين.

بالمقابل عاتب الدبيبة المدير العام لشركة الكهرباء الليبية وتوعد بمحاسبة الأشخاص المتقاعسين، كما نصح بالتعاقد خلال الصفقات المقبلة مع الشركات العالمية أو الشركات التي تكتسي مصداقية في التعامل على غرار الشركات الجزائرية والمصرية.