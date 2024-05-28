شروط صارمة لأساتذة الابتدائي في حراسة البكالوريا

ملزمون بعدم المغادرة إلا بعد مرور نصف وقت الاختبار

حددت مديريات التربية للولايات بدقة شروط “تسخير” أساتذة التعليم الابتدائي، للحراسة بمراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2024، كاحتياطيين، إذ سيتم إلزامهم بالبقاء بمدارسهم الأصلية إلى غاية انقضاء نصف الوقت الزمني المخصص لكل اختبار، على أن يحصلوا على مستحقاتهم المالية في حال تمت الاستعانة بهم بصفة فعلية.

ولأجل ضمان السير الحسن لامتحان شهادة البكالوريا دورة 2024، والذي ستجرى اختباراته على مدار خمسة أيام ابتداء من تاريخ الـ9 جوان الداخل، وتحسبا لأي طارئ، سارعت مديريات التربية للولايات إلى توجيه تعليمات إلى مفتشي إدارة المدارس الابتدائية ومديري المدارس الابتدائية، تحثهم من خلالها على أهمية اعتماد شروط تكون مضبوطة، عند الشروع في تسخير أساتذة التعليم الابتدائي للحراسة في امتحان شهادة البكالوريا كاحتياطيين، لتفادي حدوث فوضى وتداخل في “التعيينات”، وكذا لتجنب الاصطدام بوضعيات قد يصعب تسويتها بعد انطلاق الامتحان.

وفي هذا الشأن، أمرت مديريات التربية للولايات، من خلال مصالحها المختصة، في مراسلات مؤرخة في 27 ماي الجاري، مفتشيها تخصص إدارة ومديريها لمرحلة التعليم الابتدائي، بأهمية الوقوف شخصيا على تعيين 15 أستاذا حارسا بصفة “احتياطي” على الأقل بكل مركز إجراء، على أن يلتحقوا بمؤسساتهم التربوية الأصلية على الساعة السابعة والنصف صباحا، ولا يغادروها إلا بعد مرور نصف الوقت الزمني المخصص لكل اختبار أي في حدود ساعتين و25 دقيقة كأقصى تقدير.

وعليه وفي حال لم يتم الاستنجاد بخدماتهم، فإنه يتم الترخيص لهم مباشرة بترك المراكز، على أن يلتحقوا في اليوم الموالي وفي نفس التوقيت المحدد سلفا، وإلى غاية انقضاء فترة الإجراء، والمحددة بخمسة أيام.

وإلى ذلك، فإن مديريات أخرى للتربية، أشارت في توجيهات أنجزتها وصادقت عليها، قبيل موعد إجراء امتحان شهادة البكالوريا، إلى أن أساتذة مرحلة التعليم الابتدائي الاحتياطيين، مطالبون وجوبا بالحضور إلى مدارسهم الابتدائية التي يشتغلون بها، في الساعة السابعة والنصف صباحا، إلى غاية الساعة التاسعة، على أن يتم الاستعانة بخدماتهم في حالة الاصطدام “بأزمة حراس”، شريطة أن تجرى تعييناتهم على مستوى مراكز إجراء البكالوريا الواقعة في محيط مؤسساتهم التربوية الأصلية.

وفي نفس الإطار، أوضحت مصادر “الشروق” بأن التعويض المادي عن عملية التسخير في امتحان شهادة البكالوريا سيمس فقط فئة الأساتذة الاحتياطيين الذين مارسوا مهمة الحراسة بشكل فعلي بعد الاستنجاد بخدماتهم في حالة الأزمة، وذلك تطبيقا لقوانين الجمهورية الساري العمل بها.