شهر من الحرب.. ترامب يصعّد والكيان يقصف منشآت نووية والحوثيون يردّون

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، إن بلاده وجهت اليوم ضربة كبيرة لإيران، مؤكدا أن تغيير النظام في طهران “قد حدث بالفعل”.

وألمح ترامب إلى أن كوبا ستكون “الهدف التالي”، كما هاجم دول حلف شمال الأطلسي “الناتو”، معربا عن شعوره بخيبة أمل إزاء إحجام الحلف عن مساعدة واشنطن بالحرب.

رغم حديثه الخميس الماضي عن “مفاوضات جيدة” قائمة مع طهران، استعرض الرئيس الأمريكي جملة من الوقائع العملياتية العسكرية، إذ قال إن القوات الأمريكية سحقت المواقع النووية الإيرانية، وزعم مجددا بأن طهران “لم يعد لديها سلاح جو أو دفاعات جوية”، مضيفا “قتلنا المرشد الأعلى ويبدو أن نجله أصيب بجروح بالغة”.

وقال إن أمريكا ضربت آلاف الأهداف الإيرانية، متحدثا عن بقاء 3450 هدفا إضافيا، مؤكدا أنه سيقرر في مرحلة ما، ما الذي سيحدث بشأن إيران، مطالبا بفتح مضيق هرمز.

وقال في المنتدى الاستثماري “لقد بنيت هذا الجيش العظيم، وقلت لن تضطروا أبدا إلى استخدامه، ولكن في بعض الأحيان، يجب عليكم استخدامه. وكوبا هي التالية بالمناسبة”.

روبيو: الحرب ستستمر شهرا آخرا

من جهته، أبلغ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو نظراءه في مجموعة السبع، أمس الجمعة، بأن الحرب على إيران ستستمر لمدة تراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع، وفق ما نقل موقع “أكسيوس” عن ثلاثة مصادر مطلعة على حديثه. وفي تصريحات لاحقة للصحافيين عقب الاجتماع، قال روبيو إن الولايات المتحدة تتوقع انتهاء الحرب خلال “أسابيع لا أشهر”، مشيراً إلى أن واشنطن تنتظر توضيحاً بشأن الجهة “التي ستمثل إيران” في أي محادثات محتملة.

الكيان الصهيوني يضرب محطات نووية ومصانع للفولاذ

في المقابل، كثّف جيش الاحتلال، الجمعة، ضرباته على إيران مركزا على المنشآت النووية ومواقع إنتاج الصواريخ، والبنية الصناعية، منها منشآت الحديد والصلب.

وأعلن جيش الاحتلال استهداف منشآت مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، من بينها منشأة الماء الثقيل في أراك، إضافة إلى منشأة في يزد تُستخدم لاستخراج ومعالجة المواد الخام اللازمة لتخصيب اليورانيوم، في إطار استهداف ما وصفه بـ”سلسلة الإنتاج النووي”.

وامتدت الهجمات أيضاً إلى قطاع الصناعات الثقيلة. ففي أصفهان، أفاد التلفزيون الرسمي نقلاً عن شركة “فولاد مباركة” بأن هجوماً استهدف أجزاءً من منشآت الكهرباء وخط الإنتاج في المجمع، ضمن سلسلة الضربات الأخيرة، مضيفاً أن فرق السلامة والإطفاء تدخلت فوراً، وأن الوضع بات تحت السيطرة، فيما يواصل الخبراء تقييم حجم الأضرار.

في الموازاة، صعّد وزير الدفاع الصهيوني يسرائيل كاتس لهجته، قائلاً إن إيران واصلت إطلاق صواريخ صوب مناطق مدنية في الكيان الصهيوني وإن هجماتهم على إيران “ستتصاعد وتتوسع لتشمل أهدافاً إضافية.”

السعودية: إصابة 12 عسكريا أمريكيا بهجوم إيراني

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، السبت، إن 12 عسكريا أمريكيا أُصيبوا جراء ضربة هجوم إيراني استهدف قاعدة الأمير سلطان الجوية في منطقة الرياض وسط السعودية.

جاء ذلك وفق ما نقلته الصحيفة عن عدد من المسؤولين الأمريكيين والعرب دون تسميتهم، فيما لم يصدر إعلان رسمي بالخصوص سواء من الرياض أو واشنطن.

الحوثيون يدخلون الحرب

وبعد شهر من الحرب، أفاد إعلام عبري، صباح السبت، بأن جيش الاحتلال رصد إطلاق صواريخ من اليمن تجاه جنوبي الأراضي المحتلة للمرة الأولى منذ بداية الحرب على إيران.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن “الجيش رصد إطلاق صواريخ من اليمن باتجاه جنوبي إسرائيل للمرة الأولى منذ بداية هذه الحرب”.

وذكرت أن صفارات الإنذار انطلقت في مدن ديمونة وبئر السبع وإيلات بعد رصد إطلاق الصواريخ من اليمن.

من جانبها، قالت القناة 12 العبرية، إن الجيش الاحتلال اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه مناطق جنوبي البلاد.

ولم يصدر تعليق فوري من جماعة “أنصار الله” في اليمن بشأن ما ذكرته وسائل الإعلام العبرية.

ويأتي بعد ساعات من تهديد الجماعة اليمنية، مساء الجمعة، بالتدخل العسكري المباشر، حال انضمام أي تحالفات أخرى مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران أو استخدام البحر الأحمر لتنفيذ عمليات ضد الأخيرة.