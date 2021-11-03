صادرات الجزائر من الإسمنت تحقق رقما قياسيا

حققت مؤسسة الإسمنت “لافارج الجزائر” التابعة للمجمع السويسري هولسيم، ولأول مرة، رقما قياسيا حيث تمكنت من تجاوز عتبة المليوني طن من صادرات الإسمنت والكلينكر.

وحسب بيان للمؤسسة، فقد حققت الكمية في أقل من 5 سنوات منذ بداية تصدير الإسمنت انطلاقًا من الجزائر، مشيرًا إلى أنّ سنة 2021 سجلت تطورا فاق 100 بالمائة، مقارنة بالسنة الماضية التي بلغت نسبة الصادرات خلالها 1.2 مليون طن.

وأفادت “لافارج الجزائر” أنّه تمّ بلوغ عتبة المليوني طن بفضل “التعبئة الداخلية للفرق على مستوى المؤسسة المركزية وفي المصانع بمسيلة، وبفضل دعم السلطات العمومية والموانئ ومصالح الجمارك وشرطة الحدود”.

وذكرت إدارة المؤسسة “لافارج الجزائر” أنها شرعت في تصدير الإسمنت نحو غرب إفريقيا منذ 2017، أكدت المؤسسة أنها تعتزم تصدير 2.5 ملايين طن في غضون السنة الجارية و2.6 ملايين طن خلال السنة القادمة.

وفي هذا الإطار، أوضحت “لافارج الجزائر” أنّ “التصنيع اللوجستيكي والشحن الآلي للسفن” هو ممر اضطراري سيسمح للجزائر بفرض نفسها في السوق الدولية للإسمنت والكلينكر قصد تصدير 10 مليون طن سنويا وستدر أرباحا بقيمة 400 مليون دولار سنويا.

وبدعم من مجمع هولسيم، أطلقت المؤسسة على المستوى المحلي عدة مشاريع استثمارية، على غرار الأرضية اللوجستية الخاصة بتصدير الكلينكر، أول مستودع تخزين تم تدشينه في جوان 2020، في انتظار القيام بتوسيعه قبل نهاية السنة الجارية، وكذا اقتناء أداة شحن بقدرة حمولة قدرها 18.000 طن يوميًا.